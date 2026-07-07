Gabung Persib Bandung, Balsa Sekulic Ternyata Top Skor Liga Montenegro 2025-2026!

PERSIB Bandung kembali menunjukkan keseriusannya untuk mengarungi Super League 2026-2027. Manajemen Maung Bandung -julukan Persib Bandung- resmi mendatangkan top skor Liga Montenegro 2025-2026, Balsa Sekulic.

"Balša Sekulic akan menjadi amunisi untuk memperkuat lini penyerangan Persib dalam perjalanan musim yang baru," tulis keterangan resmi Persib Bandung dalam akun Instagram resminya, @persib, Selasa (7/7/2026).

Balsa Sekulic resmi gabung Persib Bandung. (Foto: Laman resmi Persib)

"Mari berjuang, bertumbuh, dan menorehkan cerita indah bersama Bobotoh -suporter Persib," tambah keterangan resmi tersebut.

1. Balsa Sekulic Berjaya di Montenegro

Balsa Sekulic bukan pemain sembarangan. Pemain 28 tahun itu baru saja mengantar Mornar Bar menyabet gelar juara Piala Liga Montenegro 2025-2026.

Sebelumnya, Balsa Sekulic juga sudah merasakan manisnya menjadi jawara Liga Montenegro bersama Buducnost Podgorica. Gelar juara itu didapat pada musim 2016-2017 dan 2022-2023.

Manajemen Persib Bandung merekrut Balsa Sekulic dari Mornar Bar setelah melihat performa apiknya pada musim 2025-2026. Striker 28 tahun itu tercatat sebagai top skor dengan 15 gol, serta satu assist dari 32 pertandingan di Liga Montenegro 2025-2026.

Dalam 55 pertandingan bersama Mornar Bar di semua kompetisi, Balsa Sekulic membukukan 24 gol dan dua assist. Pemain asli Montenegro itu akan menjadi andalan baru di lini serang Maung Bandung.