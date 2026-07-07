PERSIB Bandung kembali menunjukkan keseriusannya untuk mengarungi Super League 2026-2027. Manajemen Maung Bandung -julukan Persib Bandung- resmi mendatangkan top skor Liga Montenegro 2025-2026, Balsa Sekulic.
"Balša Sekulic akan menjadi amunisi untuk memperkuat lini penyerangan Persib dalam perjalanan musim yang baru," tulis keterangan resmi Persib Bandung dalam akun Instagram resminya, @persib, Selasa (7/7/2026).
"Mari berjuang, bertumbuh, dan menorehkan cerita indah bersama Bobotoh -suporter Persib," tambah keterangan resmi tersebut.
Balsa Sekulic bukan pemain sembarangan. Pemain 28 tahun itu baru saja mengantar Mornar Bar menyabet gelar juara Piala Liga Montenegro 2025-2026.
Sebelumnya, Balsa Sekulic juga sudah merasakan manisnya menjadi jawara Liga Montenegro bersama Buducnost Podgorica. Gelar juara itu didapat pada musim 2016-2017 dan 2022-2023.
Manajemen Persib Bandung merekrut Balsa Sekulic dari Mornar Bar setelah melihat performa apiknya pada musim 2025-2026. Striker 28 tahun itu tercatat sebagai top skor dengan 15 gol, serta satu assist dari 32 pertandingan di Liga Montenegro 2025-2026.
Dalam 55 pertandingan bersama Mornar Bar di semua kompetisi, Balsa Sekulic membukukan 24 gol dan dua assist. Pemain asli Montenegro itu akan menjadi andalan baru di lini serang Maung Bandung.