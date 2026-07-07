Jurnalis Italia: Mariano Peralta Teken Kontrak di Persib Bandung dalam Hitungan Hari!

Mariano Peralta akan teken kontrak di Persib Bandung dalam hitungan hari (Foto: Instagram/@marianoperalta.9)

KABAR bergabungnya Mariano Peralta ke Persib Bandung semakin santer. Lorenzo Lepore mengatakan, sang pemain dalam hitungan hari akan menandatangani kontraknya!

"Peralta semakin dekat dengan Persib Bandung," tulis Lepore dalam laporan di akun Instagram resminya (@lorenzooleporee), Selasa (7/7/2026).

1. Sepakat secara Lisan

Menurut Lepore, Peralta sudah sepakat secara lisan dengan Persib Bandung. Pemain berusia 28 tahun itu tinggal menandatangani kontrak yang ditawarkan oleh Maung Bandung.

"Mariano Peralta semakin dekat untuk bergabung dengan Persib Bandung, menyusul kesepakatan lisan yang tercapai pekan lalu dan diungkap secara eksklusif di sini," tulis Lepore.

"Jika semua berjalan sesuai rencana, dia diperkirakan akan menandatangani kontraknya dengan raksasa Indonesia tersebut dalam beberapa hari mendatang," tambah pria asal Italia itu.