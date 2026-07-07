Kiper Persebaya Ernando Ari Senang Larangan Suporter Tandang Bakal Dicabut

JAKARTA - Kiper Persebaya Surabaya, Ernando Ari Sutaryadi, menyambut baik rencana larangan suporter tandang dicabut. Ernando mengatakan, rencana ini akan menyatukan suporter seluruh Indonesia dan membantu perkembangan sepak bola Tanah Air.

1. Larangan Suporter Tandang Bakal Dicabut

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengungkapkan, larangan suporter tandang bakal dicabut dalam waktu dekat. Regulasi itu diketahui sudah berlaku sejak Oktober 2022.

Larangan suporter tim tamu untuk menghadiri pertandingan tandang berlaku usai peristiwa kelam di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada awal Oktober 2022. Kala itu, laga yang mempertemukan Arema FC dan Persebaya Surabaya berakhir tragis.

Sebanyak 135 suporter meregang nyawa dalam peristiwa kelam itu. Alhasil, FIFA memberikan hukuman yang memperketat regulasi suporter di sepak bola Indonesia.

Erick Thohir. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Hampir empat tahun berlalu, PSSI membuka peluang untuk melonggarkan aturan tersebut. Federasi Sepak Bola Indonesia itu akan berkomunikasi dengan FIFA agar aturan tersebut dicabut.

Kemungkinan besar, aturan ini akan mulai dilonggarkan di perhelatan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Turnamen itu akan diikuti klub-klub besar Indonesia seperti Persija Jakarta, Persib Bandung, Arema FC, dan Persebaya Surabaya pada 25 Juli - 6 Agustus 2026.

2. Respons Ernando Eri

Ernando pun menyambut positif rencana pelonggaran aturan tersebut. Kiper berusia 24 tahun itu mengatakan, ketiadaan aturan ini akan membuat persaingan lebih seru serta membuka peluang perdamaian antarsuporter.

"Kalau saya seru-seru. Jadi apa ya, serem aja tiap liga ya. Apalagi ketemu Persija, Persib, terus juga saya, Persebaya, Arema, oh itu adrenalinnya lebih tinggi lagi. Karena yang dipikirkan bukan cuma sepak bola; kalau menang aduh, kalau kalah aduh," kata Ernando kepada awak media di Senayan, Jakarta pada Senin (6/7/2026).