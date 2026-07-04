Ogah Santai saat Libur Kompetisi, Toni Firmansyah Genjot Fisik demi Amankan Tempat Utama di Persebaya Surabaya

SURABAYA - Gelandang muda Persebaya Surabaya, Toni Firmansyah, memilih untuk tidak bersantai-santai selama masa jeda kompetisi. Pemain berbakat ini justru memanfaatkan waktu libur dengan fokus penuh menggenjot porsi latihan mandiri demi bisa memberikan kontribusi maksimal bagi Skuad Bajul Ijo –julukan Persebaya– pada gelaran Super League 2026-2027.

Saat ini Persebaya belum memulai persiapan menyambut kompetisi kasta teratas di Tanah Air. Namun, bagi Toni masa jeda kompetisi bukan waktu untuk beristirahat sepenuhnya, tetapi menjadikannya sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri.

Toni menceritakan tetap melakukan latihan mandiri di saat masa liburan saat ini. Hal tersebut juga demi kebugaran terjaga agar ketika timnya mulai persiapan bisa mengikuti ritme.

1. Tetap Latithan Selama Liburan

"Fokus utama saya saat ini adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk musim depan. Saya harus bekerja lebih keras, meningkatkan kemampuan, dan berharap bisa mendapatkan kepercayaan dari pelatih untuk memberikan yang terbaik bagi tim," ujar Toni dilansir dari laman Persebaya, Sabtu (4/7/2026).

Toni Firmansyah di laga Timnas Indonesia U-23 Okezone

Pemain berposisi gelandang itu mengatakan dirinya tetap menjalin komunikasi dengan tim pelatih selama masa libur. Komunikasi tersebut agar program latihan mandiri bisa memberikan dampak positif buatnya.

"Saya mengikuti program latihan yang sudah disiapkan tim pelatih, termasuk latihan fisik di gym. Program tersebut sangat membantu untuk menjaga kondisi dan meningkatkan kesiapan menghadapi musim baru," sambung Toni.