Bidik Gelar Juara, Persebaya Surabaya Lakukan Evaluasi Menyeluruh

SURABAYA – Persebaya Surabaya tidak main-main dalam menyambut gelaran Super League 2026-2027. Dengan target meraih gelar juara, mereka melakukan evaluasi besar-besaran dan menyeluruh!

Pembenahan tidak hanya menyasar komposisi pemain, tetapi juga aspek pendukung lainnya. Bajul Ijo tidak ingin hanya menjadi peserta, tetapi berambisi bersaing untuk meraih prestasi terbaik.

1. Langkah Penting

Direktur Operasional Persebaya, Candra Wahyudi, memastikan evaluasi menjadi langkah penting untuk mewujudkan target klub. Ia menilai seluruh bagian tim harus diperbaiki agar mampu menghadapi kompetisi musim depan.

"Semuanya kami evaluasi dan memang seiring dengan cita-cita kita dan target kami yang lebih besar tahun ini semuanya kami perbaiki," kata Candra dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Rabu (1/7/2026).

Menurut Candra, komunikasi dengan jajaran pelatih juga sudah dilakukan sejak sebelum kompetisi musim sebelumnya berakhir. Hal tersebut menjadi bagian dari persiapan Persebaya dalam menyusun kekuatan baru.

"Terkait rekrutmen, kemudian juga sisi-sisi lain pendukung, salah satunya terkait medical ini. Ini salah satu juga yang memang kami wujudkan sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita bersama," jelas Candra.

Salah satu perubahan besar yang dilakukan Persebaya adalah penyegaran komposisi pemain asing. Klub asal Surabaya itu berencana menghadirkan wajah baru untuk meningkatkan daya saing skuad.