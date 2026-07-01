Bos Persija Jakarta Beberkan Alasan Rekrut Aqil Savik Jelang Super League 2026-2027

JAKARTA – Persija Jakarta resmi mendatangkan Aqil Savik di bursa transfer jelang Super League 2026-2027. Mantan penggawa Persib Bandung itu didatangkan n untuk membuat lini kiper Macan Kemayoran semakin kuat lagi.

Presiden Persija, Mohamad Prapanca, berharap Aqil dapat segera beradaptasi dan menunjukkan performa terbaik. Hal tersebut agar Aqil dapat bersaing dengan kiper-kiper yang sudah ada.

“Kami sangat senang Aqil bisa bergabung dengan Persija. Berdasarkan performa yang telah ia tunjukkan di Super League musim lalu, kami optimistis dia dapat bersaing dan memberikan kontribusi positif bagi perjalanan tim musim depan," kata Prapanca dalam keterangannya di Persija, dikutip Rabu (1/7/2026).

1. Alasan Rekrut Aqil

Prapanca mengatakan kehadiran Aqil memang berdasarkan kebutuhan Persija untuk menyongsong kompetisi kasta teratas di tanah air. Jadi, pelatih Persija Shin Tae-yong akan punya opsi di posisi kiper, selain Andritany Ardhiyasa dan Cyrus Margono.

Aqil Savik digaet Persija Jakarta dari Bhayangkara FC Media Persija

"Kehadiran Aqil menjadi bagian dari upaya kami untuk membangun skuad yang kompetitif di setiap lini. Kami percaya, persaingan positif di dalam tim akan membuat setiap pemain terus berkembang, dan memberikan kemampuan terbaiknya,” sambung Prapanca.