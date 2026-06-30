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Bersiap Hadapi 4 Kompetisi, Persib Bandung Buka Peluang Gelar TC di Luar Negeri

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |13:26 WIB
Bersiap Hadapi 4 Kompetisi, Persib Bandung Buka Peluang Gelar TC di Luar Negeri
Persib Bandung berpotensi gelar TC di luar negeri. (Foto: Instagram/persib)
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BANDUNG Persib Bandung tengah mempertimbangkan opsi untuk menggelar pemusatan latihan atau training center (TC) di luar negeri. Langkah krusial ini diambil manajemen Maung Bandung demi mempersiapkan tim menghadapi kalender kompetisi musim 2026-2027 yang dipastikan bakal sangat padat.

Skuad Maung Bandung—julukan Persib—tidak hanya tampil dalam Super League saja, tetapi juga di babak kualifikasi/play-off AFC Champions League Two (ACL Two). Selain itu, Persib dipastikan tampil di ASEAN Club Championship dan I League Cup.

1. Kebutuhan Tim Menyambut Musim Baru

Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar, mengatakan TC di luar negeri memang menjadi sebuah kebutuhan Persib untuk menyambut musim baru. Namun, dia belum bisa berbicara detail terkait kapan pelaksanaan TC tersebut.

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Persib Bandung vs Persijap Jepara. (Foto: Instagram/persib)

"Iya (TC di luar negeri)," jawab Umuh kepada Okezone soal potensi Persib TC di luar negeri, Selasa (30/6/2026).

Umuh mengatakan ada beberapa negara tujuan untuk TC Persib. Namun, untuk saat ini belum diputuskan sepenuhnya akan menggelar TC di negara mana.

 

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