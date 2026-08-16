2 Lawan Uji Coba Persija Jakarta di Thailand: Chiangrai United Siap Lawan Macan Kemayoran!

Persija Jakarta akan menjalani 2 laga uji coba di Thailand. (Foto: Media Persija Jakarta)

PERSIJA Jakarta terus memaksimalkan pemusatan latihan (TC) di Thailand yang digelar pada 10-23 Agustus 2026. Tidak hanya berlatih, skuad asuhan Shin Tae-yong akan menjalani dua laga uji coba untuk menguji perkembangan Witan Sulaeman dan kawan-kawan.

TC itu menjadi bagian penting Persija Jakarta untuk bersaing di perebutan gelar Super League 2026-2027. Saat ini, fokus TC Persija Jakarta adalah penguatan fisik dan pematangan taktikal di Hua Hin.

1. Bertolak ke Bangkok

Shin Tae-yong pimpin sesi latihan Persija Jakarta TC di Thailand. (Foto: Instagram/persija)

Setelah itu, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- akan bertolak ke Bangkok untuk melakukan laga uji coba. Persija Jakarta lebih dahulu menghadapi Police Tero pada 19 Agustus 2026. Setelah itu, mereka akan menjajal kekuatan Chiangrai United pada 22 Agustus 2026,

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengatakan dua laga uji coba itu sangat penting bagi skuad asuhannya. Dalam laga pertama, ia menitikberatkan kerja sama antarpemain sekaligus mengimplementasikan latihan tim dan taktik yang telah dijalani.

“Jadi pada 19 Agustus 2026, kami akan menyelaraskan kerja sama tim, latihan tim, dan latihan taktik terlebih dahulu,” kata Shin Tae-yong, Okezone mengutip dari laman resmi Persija Jakarta, Minggu (16/8/2026).