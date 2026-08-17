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Kembali ke Real Madrid, Jose Mourinho Bongkar Penyebab Konflik Lama dengan Iker Casillas

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |03:01 WIB
Kembali ke Real Madrid, Jose Mourinho Bongkar Penyebab Konflik Lama dengan Iker Casillas
Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho. (Foto: Instagram/realmadrid)
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MADRID – Pelatih Jose Mourinho kembali mencuri perhatian dunia sepak bola lewat rilis serial dokumenter terbarunya yang bertajuk MOURINHO. Dalam dokumenter tersebut, manajer asal Portugal ini blak-blakan membuka kembali lembaran lama terkait konfliknya dengan legenda Real Madrid, Iker Casillas, yang sempat mengguncang ruang ganti Los Blancos satu dekade silam.

Hubungan panas antara keduanya bermula pada era kepelatihan Mourinho di Santiago Bernabeu periode 2010 hingga 2013. Puncaknya terjadi pada musim ketiga ketika sang juru taktik secara berani mencadangkan sang kapten demi mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Antonio Adáa dan kemudian mendatangkan Diego Lopez.

1. Tuntutan Pemain

Dalam dokumenter tersebut, Mourinho mengenang bagaimana interaksi awalnya dengan Casillas langsung memicu tanda tanya besar di benaknya. Ia menilai sang kiper dan rekan-rekannya terlalu banyak menuntut fasilitas istimewa ketimbang fokus sepenuhnya pada sesi latihan tim.

"Pertama kali saya berbicara dengannya, ia meminta tambahan jatah libur bagi pemain yang baru kembali dari tugas internasional. Pada kesempatan kedua, ia minta waktu latihan dimundurkan satu jam karena alasan kemacetan di kota Madrid," ungkap Mourinho, dalam serial dokumenternya, dikutip dari Give Me Sport, Senin (17/8/2026).

Iker Casillas
Iker Casillas

Tidak berhenti di situ, tensi kian meninggi ketika El Clasico berada dalam titik paling panas di awal dekade 2010-an. Casillas sempat mengambil inisiatif menelepon gelandang Barcelona, Xavi Hernandez, demi meredakan ketegangan antarpemain Timnas Spanyol, sebuah langkah yang langsung memicu amarah besar dari sang pelatih kepala.

“Saya memberi tahu mereka: ‘Ini Barcelona vs Real Madrid. Saat bersama tim nasional, kalian bisa akrab, tetapi tidak sekarang. Ini perang. Ada hal-hal yang tidak saya terima dan tidak akan pernah saya terima. Dan ketika seseorang tidak menghormati saya, itu menjadi masalah.’” imbuh Mourinho.

 

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