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Barcelona Batal Rekrut Lautaro Martinez dari Inter Milan, Deco Beberkan Penyebabnya

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |04:01 WIB
Barcelona Batal Rekrut Lautaro Martinez dari Inter Milan, Deco Beberkan Penyebabnya
Pemain Inter Milan, Lautaro Martinez. (Foto: Instagram/inter)
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BARCELONA – Rencana Barcelona untuk memperkuat lini serang pada bursa transfer musim panas 2026 lalu ternyata sempat menyasar nama kapten Inter Milan, Lautaro Martinez. Klub asal Catalan itu terang-terangan mengakui ketertarikan mereka terhadap penyerang andalan Tim Nasional (Timnas) Argentina tersebut.

Langkah ini mencuat setelah perburuan utama Barcelona terhadap Julian Alvarez terganjal oleh sikap Atletico Madrid yang enggan melepas sang pemain. Meski media Spanyol sempat diramaikan rumor kesepakatan personal, kepindahan Lautaro ke Camp Nou dipastikan tidak pernah terwujud.

Inter Milan selaku klub pemilik berdiri teguh mempertahankan ikon sekaligus pencetak gol tersubur Serie A musim lalu. Nerazzurri menegaskan kapten mereka berstatus untouchable atau tidak untuk dijual di bursa transfer.

1. Hormati Keputusan Inter Milan

Direktur Barcelona, Deco, secara terbuka menjelaskan bagaimana proses pendekatan tersebut berjalan. Ia menyebut pihak klub sangat menghargai status Lautaro yang sudah menjadi legenda hidup bagi publik Giuseppe Meazza.

"Lautaro adalah idola bagi Inter dan kami sangat menghormati hal itu. Saya pikir dia adalah pemain yang fantastis, spektakuler, ikon, dan kapten mereka," ujar Deco kepada Sky Sport Italia, dikutip Sabtu (26/9/2026).

Meskipun Barcelona sempat mencoba menjajaki peluang usai Lautaro keluar sebagai top skor Serie A, Deco menegaskan bahwa manajemen langsung menghentikan langkah begitu mendapat penolakan tegas dari petinggi klub Italia tersebut.

2. Bantah Kontak Pemain Diam-Diam

Deco juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa pihaknya sudah melakukan negosiasi rahasia secara langsung dengan sang pemain maupun agennya. Ia memastikan bahwa Blaugrana selalu menjunjung tinggi etika dalam urusan transfer.

 

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