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Disindir Istri Bintang Barcelona soal Banderol Rp2,8 Triliun, Yan Diomande Beri Balasan Menohok di Media Sosial!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |01:01 WIB
Disindir Istri Bintang Barcelona soal Banderol Rp2,8 Triliun, Yan Diomande Beri Balasan Menohok di Media Sosial!
Pemain Real Madrid, Yan Diomande. (Foto: Instagram/realmadrid)
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MADRID – Bintang muda Real Madrid, Yan Diomande, akhirnya angkat bicara merespons sindiran dari Loredana Zefi, istri penyerang Barcelona Karim Adeyemi. Pemain asal Pantai Gading tersebut membalas kritik mengenai nilai transfernya melalui pesan tersirat di media sosial.

Sorotan terhadap Diomande mencuat setelah dirinya diboyong ke Santiago Bernabeu pada bursa transfer musim panas 2026 dengan nilai fantastis mencapai 140 juta euro atau sekira Rp2,8 triliun. Angka tersebut menjadikannya salah satu rekrutan termahal pada jendela transfer musim ini.

Sayangnya, awal karier pemain berusia 19 tahun itu di Spanyol belum berjalan mulus. Dari delapan penampilan yang telah dilakoni bersama Los Blancos, Diomande masih belum berhasil mencatatkan nama di papan skor.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan Karim Adeyemi yang diboyong Barcelona dari Borussia Dortmund dengan biaya 19 juta poundsterling atau sekira Rp453 miliar. Winger asal Jerman itu langsung tampil gemilang dengan membukukan tiga gol dan tiga assist dalam delapan laga pertamanya.

1. Sindiran Pedas di Media Sosial

Kesuksesan Adeyemi mendorong Loredana Zefi untuk menyuarakan komentar di media sosial. Rapper terkenal tersebut secara terbuka menuliskan angka "140 MILLION" di kolom komentar unggahan perayaan performa sang suami.

Karim Adeyemi kurang tajam bersama Borussia Dortmund musim ini @karim_adeyemi
Karim Adeyemi kurang tajam bersama Borussia Dortmund musim ini @karim_adeyemi

Komentar singkat Zefi langsung diartikan publik sebagai sindiran tajam yang ditujukan kepada Diomande. Mengingat media-media Spanyol memang marak membandingkan kontribusi awal kedua pemain baru dari dua klub raksasa tersebut.

Tak tinggal diam, menurut laporan Sportbible, Diomande membalas kritik itu melalui sebuah video singkat di akun TikTok pribadinya. Dalam video yang diambil di dalam bus tim Real Madrid, ia mengunggah momen saat menyanyikan potongan lirik lagu dengan pesan khusus.

 

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