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Emil Audero Cetak 2 Penyelamatan, Rayo Vallecano Tahan Imbang Osasuna 1-1

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |14:06 WIB
Emil Audero Cetak 2 Penyelamatan, Rayo Vallecano Tahan Imbang Osasuna 1-1
Emil Audero Cetak 2 Penyelamatan, Rayo Vallecano Tahan Imbang Osasuna 1-1 (Instagram/@rayovallecano)
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JAKARTA - Rayo Vallecano menahan imbang tuan rumah Osasuna dalam pertandingan pekan ketujuh Liga Spanyol 2026-2027. Kiper Timnas Indonesia yang memperkuat Rayo Vallecano, Emil Audero, mencatatkan 2 penyelamatan dalam pertandingan itu. 

Laga Osasuna vs Rayo Vallecano digelar di Stadion El Sadar, Sabtu (19/9/2026) malam. Pertandingan itu berakhir imbang dengan skor 1-1. 

1. Rayo Vallecano Imbangi Osasuna

Tim tamu tampil menggebrak sejak menit awal. Ada beberapa  peluang yang berhasil diciptakan Sergio Camello dan kawan-kawan. Namun, tak ada yang berbuah gol. 

Tuan rumah justru berhasil unggul lebih dahulu. Ante Budimir berhasil membobol gawang Emil Audero. Ia mencetak gol akrobatik dengan sempat menahan bola dengan dada, lalu melepaskan tendangan voli sambil memutar badannya. Bola meluncur deras tanpa mampu dihalau Emil Audero. Skor berubah menjadi 1-0 pada menit ke-16. 

Usai gol itu, Rayo Vallecano meningkatkan intensitas serangan. Tim tamu lebih banyak menguasai bola. Namun, hingga babak pertama berakhir, Rayo Vallecano tak mampu menciptakan gol balasan. 

Osasuna vs Rayo Vallecano (Instagram/@rayovallecano)
Osasuna vs Rayo Vallecano (Instagram/@rayovallecano)

Pada babak kedua, tim tamu berhasil menyamakan kedudukan. Gol bermula saat pemain belakang Osasuna kesulitan keluar dari pressing Rayo Vallecano. Mendapatkan bola di depan kotak penalti Osasuna, pemain Rayo Vallecano lalu melancarkan serangan cepat. 

Bek kiri yang overlap, Adria Pedrosa melakukan penetrasi ke sisi kanan kotak penalti Osasuna. 

Ia yang menerima umpan terobosan lalu melepaskan umpan tarik yang diselesaikan dengan sempurna oleh Sergio Camello. Skor berubah menjadi 1-1 pada menit ke-50. 

Usai kedudukan sama kuat, kedua tim menggencarkan serangan untuk mencari kemenangan. Tim tamu lebih banyak menguasai bola, tapi kesulitan membongkar pertahanan Osasuna.

 

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Topik Artikel :
Emil Audero Rayo Vallecano
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