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Jadwal dan Link Live Streaming Atletico Madrid vs Real Madrid di Liga Spanyol 2026-2027

MNC Media , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |15:43 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Atletico Madrid vs Real Madrid di Liga Spanyol 2026-2027
Simak jadwal dan link live streaming Atletico Madrid vs Real Madrid di Liga Spanyol 2026-2027 (Foto: MNC Media)
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JAKARTA – Atlético Madrid akan menjamu Real Madrid dalam lanjutan LaLiga 2026-2027. Pertandingan bertajuk Derby Madrid ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 20 September 2026 dan dapat disaksikan melalui live streaming di VISION+. Klik link di sini untuk nonton streaming pertandingannya. 

Duel yang berlangsung di Riyadh Air Metropolitano ini menjadi salah satu pertandingan paling dinantikan. Atlético Madrid akan berstatus sebagai tuan rumah, sementara Real Madrid datang dengan catatan positif di awal musim. LaLiga mencatat pertandingan ini sebagai pertemuan pertama kedua tim pada musim 2026-2027.

Atletico Madrid vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026 (Foto: Atletico Madrid)

Memasuki pertandingan ini, persaingan di papan atas LaLiga juga semakin menarik. Barcelona berada di posisi pertama dengan 18 poin, disusul Real Madrid di posisi kedua. Atlético Madrid menempati posisi ketiga dengan 13 poin dari enam pertandingan. Atlético mencatat empat kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan, sedangkan Real Madrid mengoleksi lima kemenangan dan satu kekalahan.

Pertandingan ini juga menjadi bagian penting dari perjalanan kedua klub di awal musim. Atlético Madrid telah mengawali musim dengan empat kemenangan dari enam laga, sementara Real Madrid meraih lima kemenangan. Dengan jarak hanya dua poin di antara keduanya, hasil Derby Madrid dapat memberikan perubahan pada persaingan papan atas LaLiga 2026-2027.

Jadwal Live Streaming Atlético Madrid vs Real Madrid

Hari/Tanggal: Minggu, 20 September 2026

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