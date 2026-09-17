Kalahkan FC Seoul, Persib Bandung Klub Pertama Indonesia yang Menang di Kandang Tim Korea Selatan!

Persib Bandung klub pertama yang menang di markas klub Korea Selatan. (Foto: Persib.co.id)

PERSIB Bandung mencetak sejarah menjadi klub pertama Indonesia yang menang di kandang klub Korea Selatan. Sejarah itu dicetak setelah Maung Bandung -julukan Persib Bandung- menang 1-0 atas tuan rumah FC Seoul di matchday pertama Grup E AFC Champions League 2 2026-2027, Rabu 16 September 2026 malam WIB.

Sebelumnya dalam 10 lawatan klub Indonesia ke Korea Selatan, wakil-wakil Tanah Air selalu kalah. Bahkan pada 2004, Persik Kediri dihajar Seongnam Ilhwa Chunma dengan skor 0-15!

Julio Cesar cetak gol kemenangan Persib Bandung atas FC Seoul. (Foto: Instagram/@persib)

1. Igor Tolic Puji Kerja Keras Pemain

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, memuji kerja keras pemain Persib Bandung. Gol tunggal kemenangan Persib Bandung dicetak Julio Cesar pada menit kelima.

Keunggulan tersebut harus dipertahankan Persib Bandung hingga pertandingan berakhir. FC Seoul meningkatkan tekanan terutama setelah memasuki babak kedua untuk mencari gol penyama kedudukan.

Namun, upaya tersebut berakhir nihil hingga peluit panjang ditiupkan di akhir babak kedua. Igor Tolic memberikan apresiasi terhadap perjuangan para pemainnya. Ia menilai kemenangan di Korea Selatan tidak diraih dengan mudah karena timnya datang setelah menjalani pertandingan derbi melawan Persija Jakarta.

"Kami harus memastikan siapa pemain yang bugar dan siapa yang tidak, lalu menyesuaikan taktik untuk pertandingan ini," kata Igor Tolic, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung.

Kondisi fisik pemain membuat Igor Tolic harus melakukan sejumlah penyesuaian sebelum pertandingan. Dia juga mengubah pendekatan taktik untuk menghadapi FC Seoul yang tampil lebih agresif setelah jeda.