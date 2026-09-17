Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Kalahkan FC Seoul, Persib Bandung Klub Pertama Indonesia yang Menang di Kandang Tim Korea Selatan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |06:51 WIB
Kalahkan FC Seoul, Persib Bandung Klub Pertama Indonesia yang Menang di Kandang Tim Korea Selatan!
Persib Bandung klub pertama yang menang di markas klub Korea Selatan. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

PERSIB Bandung mencetak sejarah menjadi klub pertama Indonesia yang menang di kandang klub Korea Selatan. Sejarah itu dicetak setelah Maung Bandung -julukan Persib Bandung- menang 1-0 atas tuan rumah FC Seoul di matchday pertama Grup E AFC Champions League 2 2026-2027, Rabu 16 September 2026 malam WIB.

Sebelumnya dalam 10 lawatan klub Indonesia ke Korea Selatan, wakil-wakil Tanah Air selalu kalah. Bahkan pada 2004, Persik Kediri dihajar Seongnam Ilhwa Chunma dengan skor 0-15!

Julio Cesar cetak gol kemenangan Persib Bandung atas FC Seoul. (Foto: Instagram/@persib)
Julio Cesar cetak gol kemenangan Persib Bandung atas FC Seoul. (Foto: Instagram/@persib)

1. Igor Tolic Puji Kerja Keras Pemain

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, memuji kerja keras pemain Persib Bandung.  Gol tunggal kemenangan Persib  Bandung dicetak Julio Cesar pada menit kelima.

Keunggulan tersebut harus dipertahankan Persib Bandung hingga pertandingan berakhir. FC Seoul meningkatkan tekanan terutama setelah memasuki babak kedua untuk mencari gol penyama kedudukan.

Namun, upaya tersebut berakhir nihil hingga peluit panjang ditiupkan di akhir babak kedua. Igor Tolic memberikan apresiasi terhadap perjuangan para pemainnya. Ia menilai kemenangan di Korea Selatan tidak diraih dengan mudah karena timnya datang setelah menjalani pertandingan derbi melawan Persija Jakarta.

"Kami harus memastikan siapa pemain yang bugar dan siapa yang tidak, lalu menyesuaikan taktik untuk pertandingan ini," kata Igor Tolic, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung.

Kondisi fisik pemain membuat Igor Tolic harus melakukan sejumlah penyesuaian sebelum pertandingan. Dia juga mengubah pendekatan taktik untuk menghadapi FC Seoul yang tampil lebih agresif setelah jeda.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/261/3242515/persib_bandung-lQeA_large.jpg
Klasemen Sementara Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 di Matchday Pertama: Persib Bandung di Puncak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/261/3242495/persib_bandung-0frG_large.jpg
Segini Uang yang Diterima Persib Bandung Setelah Menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/261/3242481/persib_bandung-OlTn_large.jpg
Update Ranking Liga Indonesia Kelar Laga FC Seoul vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/261/3242470/fc_seoul_vs_persib_bandung-1Bb7_large.jpg
Hasil FC Seoul vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027: Menang 1-0, Pangeran Biru Rebut 3 Poin Penting!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/09/16/51/1750605/munaslub-perpesi-sahkan-perubahan-anggaran-dasar-untuk-penataan-struktur-organisasi-orm.webp
Munaslub Perpesi Sahkan Perubahan Anggaran Dasar untuk Penataan Struktur Organisasi
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/09/16/dewa_united.jpg
Dewa United Hancurkan Borneo FC, Denilson Mengamuk di Menit Akhir
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement