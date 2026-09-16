Update Ranking Liga Indonesia Kelar Laga FC Seoul vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027

SEOUL – Kemenangan gemilang 1-0 Persib Bandung atas FC Seoul di ajang antarklub Asia, pada Rabu (16/9/2026) malam WIB membawa dampak masif. Tidak hanya bagi kiprah Maung Bandung di Grup E AFC Champions League 2 2026-2027, tetapi juga terhadap posisi perolehan koefisien kompetisi Liga Indonesia secara keseluruhan.

1. Lonjakan Poin Liga Indonesia di Asia

Ranking Liga Indonesia di kompetisi antarklub Asia sebelumnya tertahan di peringkat 20 dengan koleksi 25.759 angka. Namun, berkat kemenangan luar biasa skuad Pangeran Biru di markas FC Seoul, kompetisi domestik Tanah Air langsung mendapat suntikan tambahan 1.000 poin penting dan berhak menempati posisi 18 Asia.

Total perolehan angka yang dikantongi Liga Indonesia kini terkerek naik menjadi 26.759 poin secara keseluruhan. Tambahan angka tersebut melesatkan posisi Indonesia melewati negara pesaing terdekat di daftar ranking AFC.

Berdasarkan laporan dari FootyRankings, total 26.759 poin tersebut cukup untuk menyalip Kamboja yang berada di tangga 19 dengan 26.141 angka serta Kuwait di peringkat 18 lewat raihan 26.462 poin. Tentu harapannya para wakil dari Kamboja dan Kuwait kompak menelan hasil minor sepanjang rangkaian matchday pertama agar posisi itu tak berubah.

Ranking Liga Indonesia di Asia. (Foto: FootyRankings)

2. Hasil Manis Persib di Kandang FC Seoul

Persib Bandung sendiri meraih 1.000 poin penting usai sukses membawa pulang tiga poin penuh saat bertandang ke markas FC Seoul dalam laga perdana Grup E AFC Champions League 2 2026-2027.

Maung Bandung memastikan kemenangan krusial berkorban 1-0 atas tim tuan rumah berkat gol tunggal cepat dari aksi Julio Cesar pada menit kelima.