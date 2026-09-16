Hasil AFC Champions League 2 2026-2027: Julio Cesar Cetak Gol, Persib Bandung Unggul 1-0 atas FC Seoul

SEOUL – Bek Persib Bandung, Julio Cesar berhasil membawa timnya unggul atas FC Seoul di laga perdana Grup E AFC Champions League 2 2026-2027, pada Rabu (16/9/2026) sore WIB. Bermain di Stadion Piala Dunia Seoul, keunggulan Persib itu tercipta ketika laga baru berjalan lima menit.

Berawal dari sepak pojok Marc Klok, umpannya langsung disambar Cesar hingga akhirnya gol pun tercipta. Julio Cesar yang berdiri bebas tanpa kawalan mampu membuat Persib kini unggul cepat atas tim tuan rumah.

Berikut Daftar Line Up Persib Bandung vs FC Seoul:

Persib Bandung XI (5-2-3): 14-Teja Paku Alam (PG); 2-Eliano Reijnders, 3-Gabriel Mutombo, 4-Julio Cesar, 5-Kakang Rudianto, 48-Patricio Matricardi; 18-Adam Alis, 23-Marc Klok (C); 9-Luka Menalo, 77-Ragnar Oratmangoen, 99-Balsa Sekulic.

Cadangan: 60-Rhaka Bilhuda (GK), 81-Fitrah Maulana (GK), 10-Mariano Peralta, 7-Beckham Putra Nugraha, 33-Thom Haye, 97-Rosembergne Da Silva, 11-Dedi Kusnandar, 19-Nazriel Alfaro Syahdan, 40-Ikhwan Ali Tanamal.

Pelatih: Igor Tolic.

(Rivan Nasri Rachman)

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