Jelang Persib Bandung vs FC Seoul, Pemain Korea Selatan Ini Doakan Pangeran Biru Menang!

SEOUL – Persiapan Persib Bandung jelang laga perdana Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 di Seoul, Korea Selatan, mendadak terasa lebih hangat. Di tengah fokus tim menghadapi pertandingan krusial melawan FC Seoul, sebuah kejutan manis hadir dari masa lalu skuad Pangeran Biru.

Mantan gelandang asing asal Korea Selatan yang pernah membela Persib, Oh In-kyun, secara khusus mendatangi hotel tempat rombongan tim menginap. Kehadiran sosok yang memperkuat Persib pada musim 2018 itu sontak menjadi ajang reuni yang penuh dengan rasa rindu.

Beberapa pilar penting Maung Bandung yang dulu pernah berbagi ruang ganti, seperti Dedi Kusnandar dan Beckham Putra Nugraha, menyambut hangat kedatangan In-kyun. Mereka menghabiskan waktu dengan berbincang santai mengenang memori masa lalu.

Dalam perbincangan tersebut, In-kyun mengungkapkan kebahagiaannya bisa kembali bersua dengan rekan-rekan lamanya setelah sekian lama berpisah sejak terakhir kali berkarier di Indonesia.

“Lama tidak berjumpa. Terakhir main di Indonesia sebelum Covid (2020). Setelah itu saya pensiun. Sangat senang bisa bertemu lagi dengan Dedi juga Beckham dan lainnya,” kata In-kyun, dikutip dari laman resmi Persib, Rabu (16/9/2026).

Oh In Kyun Persib

1. Bocorkan Kekuatan FC Seoul

Sebagai satu-satunya pemain asal negeri ginseng yang pernah berseragam Persib, ikatan emosional In-kyun rupanya tidak pernah luntur. Kunjungannya kali ini tidak sekadar melepas rindu, melainkan juga memberikan dukungan moral serta analisis berharga bagi mantan timnya.

Mengingat Persib dijadwalkan menghadapi raksasa lokal FC Seoul, In-kyun membagikan pandangan mendalam mengenai kekuatan sang lawan. Ia secara khusus memperingatkan lini pertahanan Maung Bandung untuk mewaspadai ancaman dari sektor sayap tuan rumah.