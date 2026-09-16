Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Link Live Streaming FC Seoul vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027, Klik di Sini!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |13:13 WIB
Link Live Streaming FC Seoul vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027, Klik di Sini!
Persib Bandung siap menghajar FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

LINK live streaming FC Seoul vs Persib Bandung di matchday pertama Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Sesuai jadwal, laga akan dilangsungkan di Seoul World Cup Stadium, Seoul, Korea Selatan pada Rabu (16/9/2026) pukul 17.00 WIB.

1. Persib Bandung Tanpa Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, memastikan dua pemainnya absen dalam pertandingan kontra FC Seoul. Kedua pemain tersebut adalah Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda.

Gakuto Notsuda absen di laga FC Seoul vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/@persib)
Gakuto Notsuda absen di laga FC Seoul vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/@persib)

Laga tersebut menjadi momentum Persib Bandung mengawali perjuangan di AFC Champions League 2 2026-2027. Selain itu, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- juga berupaya bangkit setelah kekalahan pahit dari Persija Jakarta (1-2) di kompetisi Super League 2026-2027 pekan lalu.

Kendati demikian, Persib Bandung tidak dalam kondisi ideal sepenuhnya. Dua pemain Persib Bandung yakni Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda harus absen dari pertandingan kontra FC Seoul.

Igor Tolic mengungkapkan, keduanya masih menjalani proses pemulihan cedera. Sandy Walsh diketahui mengalami cedera saat membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, sedangkan Gakuto Notsuda diterpa cedera betis.

"Kedua pemain ini berada di Bandung menjalani latihan persiapan, mereka masih belum siap untuk bertanding. Semoga mereka bisa segera kembali bergabung bersama kami," kata Igor Tolic, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (16/9/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/261/3242351/marc_klok_takjub_lihat_kesetiaan_bobotoh_jelang_laga_fc_seoul_vs_persib_bandung_persibcoid-orR1_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung FC Seoul vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027, Live di RCTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/261/3242297/igor_tolic_siap_bantu_persib_bandung_raih_poin_maksimal_di_markas_fc_seoul-s4aT_large.jpg
Respons Pelatih Persib Bandung soal FC Seoul Turunkan Pemain SMA di AFC Champions League 2 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/261/3242182/persib_bandung-AWGN_large.jpg
Live RCTI Sore Ini! Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/261/3242230/kim_gi_dong_pernah_menjadi_asisten_shin_tae_yong_di_timnas_korea_selatan_fcseouleng-HRic_large.jpg
Pelatih FC Seoul Minta Bantuan Shin Tae-yong untuk Kalahkan Persib Bandung?
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/09/15/11/1750193/liga-universitas-cocacola-dapat-dukungan-terbang-ke-panggung-dunia-nai.webp
Liga Universitas Coca-Cola Dapat Dukungan Terbang ke Panggung Dunia
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/09/16/pelatih_persik_kediri_marcos_reina.jpg
Arema FC Berubah Total, Persik Kediri Waspadai Senjata Baru Singo Edan di Derby Jatim
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement