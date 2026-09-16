Link Live Streaming FC Seoul vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027, Klik di Sini!

LINK live streaming FC Seoul vs Persib Bandung di matchday pertama Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Sesuai jadwal, laga akan dilangsungkan di Seoul World Cup Stadium, Seoul, Korea Selatan pada Rabu (16/9/2026) pukul 17.00 WIB.

1. Persib Bandung Tanpa Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, memastikan dua pemainnya absen dalam pertandingan kontra FC Seoul. Kedua pemain tersebut adalah Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda.

Gakuto Notsuda absen di laga FC Seoul vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/@persib)

Laga tersebut menjadi momentum Persib Bandung mengawali perjuangan di AFC Champions League 2 2026-2027. Selain itu, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- juga berupaya bangkit setelah kekalahan pahit dari Persija Jakarta (1-2) di kompetisi Super League 2026-2027 pekan lalu.

Kendati demikian, Persib Bandung tidak dalam kondisi ideal sepenuhnya. Dua pemain Persib Bandung yakni Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda harus absen dari pertandingan kontra FC Seoul.

Igor Tolic mengungkapkan, keduanya masih menjalani proses pemulihan cedera. Sandy Walsh diketahui mengalami cedera saat membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, sedangkan Gakuto Notsuda diterpa cedera betis.

"Kedua pemain ini berada di Bandung menjalani latihan persiapan, mereka masih belum siap untuk bertanding. Semoga mereka bisa segera kembali bergabung bersama kami," kata Igor Tolic, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (16/9/2026).