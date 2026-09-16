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Gara-Gara Lagu, Victor Dethan Dapat Ancaman Usai Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |12:13 WIB
Gara-Gara Lagu, Victor Dethan Dapat Ancaman Usai Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung
Victor Dethan mendapat ancaman dari warganet gara-gara unggahannya usai laga kontra Persib Bandung (Foto: Instagram/@victordethan777)
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SAYAP serang Persija Jakarta, Victor Dethan, mendapat ancaman dari warganet gara-gara unggahannya usai laga kontra Persib Bandung. Padahal, ia tidak menunjukkan hal yang aneh.

Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung itu merupakan matchday 2 Super League 2026-2027. Duel digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu 12 September 2026 sore WIB.

1. Menang 2-1

Victor Dethan beraksi di laga Persija Jakarta vs Persib Bandung (Foto: Instagram/@victordethan777)
Victor Dethan beraksi di laga Persija Jakarta vs Persib Bandung (Foto: Instagram/@victordethan777)

Persija berhasil menang 2-1 atas rival beratnya itu. Dua gol Macan Kemayoran dicetak Alexander Jeremejeff (41’) dan Ivan Mamut (90+5’). Sementara, Persib sempat membalas via Balsa Sekulic (81’).

Kemenangan tersebut disambut meriah oleh Jakmania. Sebab, Persija sudah tidak pernah mengalahkan Persib dalam enam pertemuan terakhir di semua kompetisi.

Tak hanya suporter, kemenangan itu turut dirayakan oleh pemain, termasuk Dethan. Eks PSM Makassar tersebut mengunggah keceriaan di akun Instagram pribadinya @victordethan777.

“Pertandingan yang hebat. Atmosfer yang hebat. Hari yang hebat. Selangkah demi selangkah. Mari terus bertumbuh. Terima kasih untuk cinta dan dukungannya, 60 ribu Jakmania,” tulis Dethan.

 

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