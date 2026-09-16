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Brandon Wilson Senang, Pelan-Pelan Bali United Bersaing Lagi di Papan Atas Super League 2026-2027

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |00:01 WIB
Brandon Wilson Senang, Pelan-Pelan Bali United Bersaing Lagi di Papan Atas Super League 2026-2027
Pemain Bali United, Brandon Wilson. (Foto: Instargram/brandonn_wilson)
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GIANYAR – Memasuki musim ketiga berseragam Bali United, Brandon James Wilson mengusung tekad kuat untuk membawa skuad Serdadu Tridatu terbang tinggi kembali dan bersaing di papan atas Super League. Gelandang kelahiran Botswana, 28 Januari 1997, ini menjadi salah satu pilar penting yang kembali dipertahankan manajemen untuk mengarungi Super League 2026-2027.

Sebelum melabuhkan kariernya di Indonesia, pemain berpengalaman ini sempat memperkuat tim nasional junior Australia serta melanglang buana di Liga Thailand bersama Lampang FC, klub Vietnam SHB Da Nang, hingga Hanoi FC. Kini, di kepercayaan barunya sebagai wakil kapten tim, ia ingin berperan aktif dalam merajut kekompakan skuad anyar Bali United.

"Kami tidak hanya bermain untuk mengejar kemenangan. Kami juga bermain untuk membangun koneksi dan memahami satu sama lain sebagai tim," kata Brandon dilansir dari laman resmi I.League, Rabu (16/9/2026).

Transformasi skuad musim ini menciptakan iklim persaingan yang sehat dan terbuka di dalam tim. Hampir setiap posisi kini memiliki kedalaman skuad yang mumpuni dengan kehadiran pemain-pemain beretos kerja dan kualitas setara.

1. Progres Positif

Dinamika positif tersebut sudah dirasakan Brandon sejak masa pramusim, di mana para pemain muda diberi ruang unjuk gigi hingga kompetisi resmi memasuki pekan kedua. Buah dari kerja keras itu mulai terlihat nyata pada hasil positif di laga kandang terakhir mereka.

Serdadu Tridatu sukses menampilkan performa cemerlang dengan membungkam Isenmulang Kalteng FC lewat skor meyakinkan 4-1. Kemenangan telak ini tidak hanya memberi tambahan tiga poin penuh, tetapi juga kepuasan tersendiri karena jalannya taktik sesuai arahan pelatih.

Brandon Wilson. ig/baliunited
Brandon Wilson. ig/baliunited

"Walaupun setiap pertandingan itu sulit, kami bisa melakukan instruksi pelatih dan kami bisa memenangkan pertandingan. Kami senang dengan kemenangan ini," tutur Brandon.

Meski demikian, skuad asuhan pelatih tidak boleh cepat berpuas diri karena tantangan berat berikutnya sudah menanti di depan mata. Bali United dijadwalkan melakoni laga tandang sarat gengsi menghadapi Borneo FC di Samarinda pada pekan ketiga, Minggu (20/9/2026) mendatang.

 

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