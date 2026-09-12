Jadwal Super League 2026-2027 Hari Ini: Persija Jakarta vs Persib Bandung, Bali United Hadapi Isenmulang

Simak jadwal Super League 2026-2027 yang akan digelar hari ini termasuk Persija Jakarta vs Persib Bandung (Foto: Instagram/@officialpialapresiden)

JADWAL Super League 2026-2027 hari ini, Sabtu (12/9/2026) sudah diketahui. Ada empat pertandingan yang akan digelar, termasuk Persija Jakarta vs Persib Bandung.

Super League 2026-2027 memasuki pekan kedua. Sejumlah laga seru akan tersaji, termasuk duel antara dua tim papan atas yakni Persija melawan Persib.

1. Jakarta

Partai panas tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pukul 15.30 WIB. Ini akan jadi pertemuan pertama di Ibu Kota sejak terakhir pada 2019.

Persija tentu ingin menuntaskan rasa penasaran tak pernah menang atas Persib dalam enam pertemuan terakhir di liga. Bahkan, musim lalu mereka dua kali kalah saat tandang dan di kandang.

Sementara itu, Persib juga punya rekor buruk saban main di Jakarta. Mereka justru tak pernah merasakan kemenangan jika laga ini dimainkan di Ibu Kota!

Pada perjumpaan terakhir di Jakarta, kedua kesebelasan harus berbagi satu angka karena berakhir 1-1. Patut dinanti apakah kali ini ada pemenang atau tidak.