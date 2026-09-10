Ferry Paulus Bicara Rivalitas Persija Jakarta vs Persib Bandung yang Bentrok di Pekan Kedua Super League 2026-2027

LAGA Super League 2026-2027 antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu, 12 September 2026 pukul 15.30 WIB. Pertarungan bergengsi ini menjadi salah satu duel yang paling dinantikan di pentas Super League 2026-2027 setelah sekian lama tak digelar di Jakarta.



President Director ILeague, Ferry Paulus, mengonfirmasi seluruh perizinan secara prinsip telah dikantongi. Kendati demikian, persaingan sengit kedua tim sama-sama mengusung misi besar. Persib Bandung berambisi mempertahankan gelar juara dan Persija Jakarta bertekad merebut takhta Super League musim ini.

“Bahwa rivalitas antara Persija dan Persib ini memang memakan perhatian yang sungguh luar biasa. Apalagi di dalam kesehariannya, di dalam keinginan dari kedua klub ini, di mana Persib ingin mempertahankan gelar juaranya dan Persija juga tentu ingin merebut gelar juara di Super League musim ini. Sehingga sangat penting kita sama-sama mau menggelar dan mau memberikan beberapa atensi bagi semua khalayak yang terlibat di dalam kegiatan ini," kata Ferry Paulus dalam konferensi pers di Hall Super League Jakarta, Kamis (10/9/2026).



Mengingat tingginya tensi serta gengsi laga, ILeague memberikan sejumlah poin atensi khusus demi memastikan duel sarat gengsi tersebut berjalan aman, tertib, dan kondusif. Hanya saja, laga ini dilaksanakan tanpa kehadiran suporter Persib Bandung.

1. Minta The Jakmania Jadi Tuan Rumah yang Bijak

Ferry Paulus mengungkapkan pihaknya meminta pendukung Persija Jakarta, The Jakmania, untuk menjadi tuan rumah yang ramah dan bijak. Ferry Paulus secara khusus menyoroti aktivitas di dunia maya agar tidak ada aksi saling provokasi.



“Yang pertama tentunya, kami sebagai liga sangat menginginkan Jakmania untuk bisa menjaga rumahnya dengan menjadi tuan rumah yang baik tentunya. Dan tidak juga mengundang atau memprovokasi atau memberikan atensi-atensi yang lebih terutama di dalam media sosial. Jadi enggak ada tuh perang urat syaraf," ungkap Ferry Paulus.



Selain itu, ia juga meminta agar suporter memberikan dukungan secara positif dan menjaga ketertiban selama berada di dalam maupun luar stadion. Di laga nanti, suporter Persija Jakarta diminta menggunakan Jersey saat hadir menyaksikan laga pertandingan di SUGBK.





“Bahkan kami lihat persyaratan utama dari penonton yang hadir di kesempatan ini dari pihak Persija sendiri mengharuskan dan mewajibkan menggunakan jersey daripada Persija, entah jersey tahun ini, tahun lalu, tahun sebelumnya, dan sebagainya. Sehingga itu mengindikasikan bahwa penonton yang hadir adalah betul-betul suporter yang datangnya dan mendukung Persija. Karena memang larangan dari tim tamu khusus untuk pertandingan ini tidak diizinkan untuk hadir," terang Ferry.