Pramono Anung Bakal Nonton Langsung Persija vs Persib

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan akan menonton langsung pertandingan Persija Jakarta melawan Persib Bandung jika laga tersebut digelar di Jakarta.

1. Pramono Siap Nonton Langsung

"Saya kalau nanti pertandingannya dilangsungkan di Jakarta, saya akan nonton. Di Jakartanya di mana aja, saya akan nonton," ujar Pramono kepada wartawan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (10/9/2026).

Pramono enggan berbicara lebih jauh mengenai kepastian penyelenggaraan pertandingan maupun perizinannya. Dia menyerahkan seluruh pengumuman resmi kepada pihak penyelenggara.

"Ya. Tetapi, untuk pengumumannya sepenuhnya ini kewenangannya penyelenggara," ujarnya.

Pramono Anung (Okezone)

Sebelumnya, Persija Jakarta mengumumkan laga melawan Persib Bandung digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Pengumuman itu disampaikan manajemen via akun Instagram resmi Persija Jakarta, @persija, Rabu (9/9/2026).

"GBK Calling. The stage is set," tulis Persija Jakarta pada Rabu (9/9/2026).