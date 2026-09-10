Prediksi Persija Jakarta vs Persib Bandung Versi Igor Tolic di Super League 2026-2027

PELATIH Persib Bandung Igor Tolic memprediksi laga melawan Persija Jakarta akan berjalan ketat dengan intensitas tinggi. Karena itu, ia mempersiapkan skuad asuhannya sebaik mungkin jelang bentrok dalam laga bertajuk El Clasico tersebut.

Pertemuan kedua tim tersaji pada pekan kedua Super League 2026-2027. Laga itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Sabtu 12 September pukul 15.30 WIB..

SUGBK siap gelar Persija vs Persib. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

1. Punya Peluang Curi Poin di Jakarta

Igor Tolic mengatakan Persib Bandung harus siap tempur saat melawat ke Jakarta. Menurut Igor Tolic, Skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- punya kans mencuri poin di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

"Saya rasa saya lebih fokus pada tim kita sendiri tentang siapa yang bakal sehat. Persija punya tim yang sangat bagus, tapi kita juga bagus. Peluangnya bakal 50-50," kata Igor Tolic, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Kamis (10/9/2026).

2. Persija Jakarta Berkembang di Bawah Asuhan Shin Tae-yong

Pelatih asal Kroasia itu menilai Persija Jakarta saat ini mengalami perkembangan cukup positif. Ia pun memantau Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- untuk membedah kekuatan dan kelemahan sang lawan.

"Ya, mereka terlihat lebih stabil dibanding sebelumnya. Saya tidak melihat banyak ketidakteraturan. Saya melihat klub yang, khususnya dalam bertahan. Mereka stabil," ujar Igor Tolic.