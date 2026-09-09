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HOME BOLA LIGA INDONESIA

Johnny Jansen Soroti Adaptasi Pemain Baru Bali United, dari Cuaca hingga Perjalanan Away

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |22:02 WIB
Johnny Jansen Soroti Adaptasi Pemain Baru Bali United, dari Cuaca hingga Perjalanan Away
Johnny Jansen Soroti Adaptasi Pemain Baru Bali United, dari Cuaca hingga Perjalanan Away (iLeague)
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GIANYAR - Bali United FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan tim berjuluk Serdadu Tridatu berada di urutan 4 klasemen sementara dengan perolehan tiga poin.

1. Tantangan Adaptasi

Namun, pelatih Bali United, Johnny Jansen menilai perjalanan musim ini masih panjang. Sejumlah pemain baru masih membutuhkan waktu untuk benar-benar beradaptasi, mulai dari soal cuaca hingga waktu perjalanan saat berlaga tandang.

Baginya, adaptasi bukan hanya soal mengenal rekan setim atau sistem permainan. Pemain baru juga harus memahami karakter kompetisi Indonesia, termasuk perbedaan cuaca dan tuntutan perjalanan antarkota.

“Liga di Belanda dan Indonesia memiliki perbedaan, terutama dari sisi cuaca. Dia sudah terbiasa berada di sini selama dua bulan, tetapi kondisi saat ini tetap memberikan pengaruh," kata mantan pelatih PEC Zwolle itu, melansir laman iLeague, Rabu (9/9/2026).

Bali United vs PSS Sleman. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
Bali United vs PSS Sleman. (Foto: Instagram/baliunitedfc)

Untuk itu, dia juga mengingatkan pemainnya untuk tetap fokus ketika pertandingan memasuki fase krusial.

"Ketika tim lawan memiliki momentum di akhir pertandingan, kami harus langsung switch on dan tetap fokus. Jangan sampai fisikalitas lawan membuat kami kehilangan konsentrasi dan kecolongan,” imbuhnya.

Bali United sebenarnya sudah memberikan waktu yang cukup panjang bagi pemain baru untuk beradaptasi. Selama sekitar delapan pekan pramusim, mereka mendapatkan berbagai program untuk mengenal sepak bola Indonesia.

Menurut pelatih asal Belanda itu, pengalaman pertandingan menjadi bagian penting dari proses tersebut. Pemain baru perlu merasakan langsung perbedaan lawan dan atmosfer kompetisi Indonesia.

 

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Topik Artikel :
Johnny Jansen Bali United
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