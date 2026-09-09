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Respons Mauro Jeronimo Borneo FC Kalah 0-1 dari Persija Jakarta di Super League 2026-2027

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |00:05 WIB
Respons Mauro Jeronimo Borneo FC Kalah 0-1 dari Persija Jakarta di Super League 2026-2027
Mauro Jeronimo siap bawa Borneo FC berprestasi di Super League 2026-2027. (Foto: ILeague)
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BORNEO FC Samarinda harus mengawali Super League 2026-2027 ini dengan hasil negatif. Meski demikian, pelatih Borneo FC, Mauro Jeronimo, tidak ingin kekalahan tersebut menjadi satu-satunya tolok ukur untuk menilai perkembangan tim.

Pesut Etam -julukan Borneo FC- kalah dari Persija Jakarta 0-1 di pekan pertama Super League 2026-2027. Borneo FC tumbang di hadapan pendukung sendiri ketika bermain di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur pada Sabtu 5 September 2026.

Persija Jakarta menang 1-0 atas Borneo FC. (Foto: Instagram/@persija)
Persija Jakarta menang 1-0 atas Borneo FC. (Foto: Instagram/@persija)

Gol semata wayang untuk Persija Jakarta dicatatkan Alexander Jeremejeff (45+1'). Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi runner-up Super League musim lalu tersebut.

Secara statistik, Borneo FC menunjukkan agresivitas lebih tinggi dibandingkan Persija Jakarta. Tim tuan rumah mencatatkan sembilan tembakan tepat sasaran dari total 17 percobaan, sedangkan Persija hanya membukukan tiga tembakan tepat sasaran dari delapan percobaan.

1. Jadi Bahas Evaluasi

Mauro Jeronimo mengakui kekalahan di kandang sendiri tetap menjadi bahan evaluasi bagi timnya. Namun, pelatih asal Spanyol itu meminta performa Borneo FC dilihat dalam konteks proses pembentukan skuad baru.

“Kami kalah, jadi evaluasinya negatif karena kekalahan tersebut. Namun dalam sepak bola saya tahu kalian hanya melihat hasilnya kami sebagai profesional di industri ini harus melihat performa tim," ujar Mauro Jeronimo dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Senin (7/9/2026).

Menurut Mauro, membangun sebuah tim tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Borneo FC juga memiliki lebih dari 24 pemain baru yang membutuhkan waktu untuk membangun koneksi sekaligus menemukan identitas permainan.

"Kami juga memiliki banyak pemain muda, dan saya yakin meskipun kami kalah jika kami bisa mempertahankan semangat seperti yang kami tunjukkan hari ini dan terus menciptakan peluang seperti yang telah kami lakukan, saya yakin kami akan memenangkan banyak pertandingan,” tegas Mauro.

 

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