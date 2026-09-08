Nadeo Argawinata Takjub Sambutan Warga Samarinda Kelar Laga Borneo FC vs Persija Jakarta

Nadeo Argawinata mengucapkan terima kasih kepada warga Samarinda kelar Borneo FC vs Persija Jakarta. (Foto: Media Persija Jakarta)

NADEO Argawinata mengaku mendapat kesan khusus saat membawa Persija Jakarta menghadapi Borneo FC pada pekan pertama Super League 2026-2027. Selain membantu Persija Jakarta meraih kemenangan dan mencatatkan clean sheet, kiper asal Indonesia itu juga mendapat sambutan hangat dari warga Samarinda.

Persija Jakarta mengalahkan Borneo FC dengan skor tipis 1-0 di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur pada Sabtu 5 September 2026 malam WIB. Satu-satunya gol Macan Kemayoran dicetak Alexander Jeremejeff (45+1') pada masa tambahan waktu babak pertama.

Persija Jakarta menang 1-0 atas Borneo FC. (Foto: Instagram/@persija)

Alexander Jeremejeff berhasil memanfaatkan umpan silang Kerim Memija untuk membawa Persija Jakarta unggul. Penyerang asal Swedia tersebut mencetak gol melalui sundulan pada menit 45+1 yang tidak mampu dibendung kiper Borneo FC.

Borneo FC berusaha mengejar ketertinggalan setelah memasuki babak kedua. Persija Jakarta juga beberapa kali mencoba menambah keunggulan, tetapi kedua tim gagal mencetak gol tambahan hingga pertandingan berakhir.

1. Ucapan Terima Kasih untuk Warga Samarinda

Nadeo Argawinata menyambut kemenangan tersebut dengan rasa syukur. Ia juga tidak lupa menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Samarinda yang memberikan sambutan hangat saat dirinya kembali ke kota tersebut.

“Pertama-tama, terima kasih atas sambutan dari teman-teman di Samarinda untuk tim kami, Persija, dan saya pribadi tentunya. Terima kasih atas sambutan hangatnya. Kembali lagi ke Samarinda dalam pertandingan di pekan pertama ini,” kata Nadeo Argawinata, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Selasa (8/9/2026).

Bagi Nadeo, pertandingan melawan Borneo FC bukan hanya menjadi kesempatan mengawali kompetisi dengan hasil positif. Laga tersebut juga menjadi momen kembali ke Samarinda, yang pernah menjadi bagian dari perjalanan kariernya.