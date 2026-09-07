Breaking News: Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung di Stadion GBK Belum Dapat Izin Resmi Kepolisian!

Ketua Panpel Persija Jakarta Albin Laurent memberi kabar buruk soal laga kontra Persib Bandung di Jakarta (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

JAKARTA – Nasib laga Persija Jakarta vs Persib Bandung kembali abu-abu. Pasalnya, Ketua Panitia Pelaksana (Panpel), Albin Laurent mengatakan, duel tersebut belum mendapatkan izin resmi dari kepolisian untuk digelar di Jakarta.

Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung sedianya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu 12 September 2026 pukul 15.30 WIB. Itu merupakan matchday dua Super League 2026-2027.

1. Izin Resmi Belum Terbit

Namun ternyata, izin resmi dari pihak kepolisian belum terbit. Saat ini, panitia pelaksana pertandingan Persija Jakarta masih menunggu penerbitan izin resmi tersebut.

"Kalau untuk pertandingan Persija-Persib tanggal 12, secara kepanpelan kami siap melaksanakan di Jakarta," ungkap Albin Laurent kepada awak media, termasuk Okezone di Kuningan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

"Tapi kami harus menunggu surat izin kepolisian dari Polda Metro Jaya. Sampai update hari ini, di Polda sedang mengadakan rapat untuk penerbitan atau keputusan terkait pertandingan tanggal 12 September Persija-Persib," sambungnya.

Sebenarnya, kabar ini cukup membingungkan mengingat Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (I.League), Ferry Paulus, sebelumnya menginformasikan Persija versus Persib di SUGBK sudah dapat izin dari polisi. Namun, Albin Laurent mengungkapkan izin tersebut baru berupa pernyataan lisan.