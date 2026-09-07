Respons Mauro Zijlstra Setelah Cetak Gol di Laga Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC

PENYERANG Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Mauro Zijlstra, mencetak gol pertama bagi Arema FC. Ia menjalani debut di Super League 2026-2027 bersama Arema FC usai dipinjamkan dari Persija Jakarta.

1. Mauro Zijlstra Calon Mesin Gol Arema FC

Pelatih Arema FC Marcos Santos mengatakan bahagia Mauro Ziljstra menjadi keran gol bagi Arema FC. Bagi Marcos Santos, kehadiran Mauro Ziljstra menambah kedalaman lini depan Arema FC di tengah absennya Gustavo Henrique akibat cedera di Piala Presiden 2026.

Mauro Zijlstra pelan-pelan jadi mesin gol Arema FC. (Foto: Avirista Midaada/Okezone)

"Saya sangat senang para pemain baru bisa mencetak gol. Kami sudah mempelajari karakteristik mereka dan yakin mereka cocok di sini," kata Marcos Vinicius dos Santos Goncalves atau Marcos Santos, usai pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang.

Mauro Ziljstra berlatih cukup keras di bawah asuhan pelatih Marcos Santos. Penyerang 21 tahun itu harus memulihkan kondisi fisiknya setelah mengalami cedera musim lalu bersama Persija Jakarta. Mauro Ziljstra menghabiskan waktunya di bench Macan Kemayoran, sebelum akhirnya dipinjamkan ke Arema FC awal musim ini.

"Ada kerja keras di balik layar sebelum kami memutuskan mendatangkan mereka. Ia telah melakukan yang terbaik, terutama ketika datang ke Arema FC ketika pramusim. Kami membutuhkan ia dan ia akan membantu kami, apalagi ketika kondisi fisiknya benar-benar prima," jelas Marcos Santos.

2. Bahagia Jadi Andalan Arema FC

Di sisi lain, Mauro Ziljstra penyerang Arema FC menjelaskan, rasa senangnya bisa mencetak gol pertama dan meraih kemenangan untuk tim barunya. Baginya melawan Isenmulang Kalteng FC juga pertandingan sulit, karena tim lawan bermain mengandalkan fisik.