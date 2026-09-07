Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Respons Mauro Zijlstra Setelah Cetak Gol di Laga Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |01:05 WIB
Respons Mauro Zijlstra Setelah Cetak Gol di Laga Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC
Mauro Zijlstra bahagia jadi andalan Arema FC. (Foto: Avirista Midaada/Okezone)
A
A
A

PENYERANG Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Mauro Zijlstra, mencetak gol pertama bagi Arema FC. Ia menjalani debut di Super League 2026-2027 bersama Arema FC usai dipinjamkan dari Persija Jakarta.

1. Mauro Zijlstra Calon Mesin Gol Arema FC

Pelatih Arema FC Marcos Santos mengatakan bahagia Mauro Ziljstra menjadi keran gol bagi Arema FC. Bagi Marcos Santos, kehadiran Mauro Ziljstra menambah kedalaman lini depan Arema FC di tengah absennya Gustavo Henrique akibat cedera di Piala Presiden 2026.

Mauro Zijlstra pelan-pelan jadi mesin gol Arema FC. (Foto: Avirista Midaada/Okezone)
Mauro Zijlstra pelan-pelan jadi mesin gol Arema FC. (Foto: Avirista Midaada/Okezone)

"Saya sangat senang para pemain baru bisa mencetak gol. Kami sudah mempelajari karakteristik mereka dan yakin mereka cocok di sini," kata Marcos Vinicius dos Santos Goncalves atau Marcos Santos, usai pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang.

Mauro Ziljstra berlatih cukup keras di bawah asuhan pelatih Marcos Santos. Penyerang 21 tahun itu harus memulihkan kondisi fisiknya setelah mengalami cedera musim lalu bersama Persija Jakarta. Mauro Ziljstra menghabiskan waktunya di bench Macan Kemayoran, sebelum akhirnya dipinjamkan ke Arema FC awal musim ini.

"Ada kerja keras di balik layar sebelum kami memutuskan mendatangkan mereka. Ia telah melakukan yang terbaik, terutama ketika datang ke Arema FC ketika pramusim. Kami membutuhkan ia dan ia akan membantu kami, apalagi ketika kondisi fisiknya benar-benar prima," jelas Marcos Santos.

2. Bahagia Jadi Andalan Arema FC

Di sisi lain, Mauro Ziljstra penyerang Arema FC menjelaskan, rasa senangnya bisa mencetak gol pertama dan meraih kemenangan untuk tim barunya. Baginya melawan Isenmulang Kalteng FC juga pertandingan sulit, karena tim lawan bermain mengandalkan fisik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/49/3240387/rafael_struick_cetak_gol_kemenangan_1_0_dewa_united_atas_persik_kediri-vXDb_large.jpg
Cetak Gol Kemenangan 1-0 Dewa United atas Persik Kediri, Rafael Struick: Musim Pembuktian!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/49/3240496/persib_bandung_menang_3_1_atas_psm_makassar_setelah_sempat_tertinggal_di_babak_pertama-wLvH_large.jpg
Hasil Persib Bandung vs PSM Makassar di Super League 2026-2027: Comeback, Pangeran Biru Menang 3-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/49/3240484/persib_bandung_ketinggalan_0_1_dari_psm_makassar_di_babak_pertama_laga_super_league_2026_2027-ih0u_large.jpg
Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs PSM Makassar di Super League 2026-2027: Pangeran Biru Tertinggal 0-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/49/3240467/laga_java_united_vs_garudayaksa_fc_berakhir_dengan_skor_sama_kuat_1_1-CJM8_large.jpg
Hasil Java United vs Garudayaksa di Super League 2026-2027: Duel Sengit Berakhir 1-1
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/09/05/51/1746533/debut-alwi-farhan-janji-tampil-moncer-di-asian-games-aichinagoya-2026-sup.webp
Debut, Alwi Farhan Janji Tampil Moncer di Asian Games Aichi-Nagoya 2026
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/09/06/pelatih_persija_jakarta_shin_tae_yong.jpg
Persija Kalahkan Borneo FC, Shin Tae-yong Beri Komentar Mengejutkan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement