Hasil Java United vs Garudayaksa di Super League 2026-2027: Duel Sengit Berakhir 1-1

Laga Java United vs Garudayaksa FC berakhir dengan skor sama kuat 1-1 (Foto: Instagram/@java.utd)

SEMARANG – Hasil Java United vs Garudayaksa FC di Super League 2026-2027 sudah diketahui. Laga di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (6/9/2026) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Java United unggul duluan lewat gol Gustavo Franca (36’). Tapi, tim tamu mampu memaksa laga berakhir 1-1 berkat lesatan Septian David Maulana (64’).

Java United vs Garudayaksa FC di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@java.utd)

Jalannya Pertandingan

Java United memulai pertandingan dengan skema serangan cepat dari sisi sayap. Penyerang dan bek sayap Java United bergantian menekan pertahanan Garudayaksa FC.

Garudayaksa tak diam begitu saja. Juara Liga 2 musim lalu itu mencoba keluar dari tekanan dengan skema serangan balik cepat yang dipimpin Ryo Matsumura.

Namun, upaya kedua tim belum membuahkan hasil hingga menit ke-30. Pada menit 36, Java United akhirnya mampu memecah kebuntuan. Bukan penyerang, justru Gustavo Franca (36') yang berhasil menjebol gawang Garudayaksa FC.

Tertinggal satu gol, Garudayaksa merespons dengan permainan agresif. Namun, tidak ada gol tambahan hingga babak pertama dinyatakan selesai.

Berlanjut pada babak kedua, Garudayaksa yang tertinggal masih mencoba menyamakan kedudukan via permainan ofensif. Pasukan Milos Joksic berulang kali menciptakan peluang, tetapi masih belum sanggup cetak gol.

Pada menit ke-64, upaya The Spirit of Garuda -julukan Garudayaksa FC- menuai hasil. Septian David Maulana (64') berhasil mencetak gol penyama kedudukan.