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Incar Poin Penuh, Fabio Lefundes Minta Java United FC Tak Remehkan Garudayaksa FC

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |00:03 WIB
Incar Poin Penuh, Fabio Lefundes Minta Java United FC Tak Remehkan Garudayaksa FC
Incar Poin Penuh, Fabio Lefundes Minta Java United FC Tak Remehkan Garudayaksa FC (iLeague)
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SEMARANG – Java United FC menjamu Garudayaksa FC pada pekan pertama Super League 2026-2027. Pelatih Java United FC, Fabio Lefundes, meminta anak asuhnya tak meremehkan lawan yang berstatus tim promosi. 

1. Incar Poin Penuh

Pertandingan itu akan digelar di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (6/9/2026) pukul 15.30 WIB. Pelatih asal Brasil itu memastikan timnya dalam antusiasme yang tinggi untuk menatap laga pekan perdana musim yang baru. 

“Yang pasti, kita sudah berlatih dan semua sudah siap untuk bertanding di laga pertama,” kata Fabio Lefundes, melansir laman iLeague, Minggu (6/9/2026). 

Java United vs Persipura Jayapura. (Foto: Instagram/java.utd)
Java United vs Persipura Jayapura. (Foto: Instagram/java.utd)

“Kita juga sudah sampaikan ke pemain, saat kompetisi dimulai, saatnya untuk kita hilangkan rasa lelah yang dijalani dalam masa persiapan. Sekarang kita dalam kompetisi yang tiap laga harus kumpulkan poin. Dan tentu kita ingin awali kompetisi dengan hasil positif,” tuturnya.

Mengenai pengurangan poin untuk Java United yang mengharuskan memulai kompetisi dengan poin minus dua, Fabio Lefundes memberikan penjelasannya. 

“Saya selalu menghargai poin apapun yang kita dapat. Kabar minus dua poin ini, juga sudah kita ketahui. Ini adalah sesuatu yang di luar kemampuan pelatih, sesuai regulasi. Tapi kita akan respons lewat pertandingan di lapangan untuk berjuang meraih tiga poin,” ucap Fabio Lefundes.

 

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Topik Artikel :
Fabio Lefundes Java United
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