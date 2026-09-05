Hasil Babak Pertama Borneo FC vs Persija : Alexander Jeremejeff Bawa Macan Kemayoran Unggul

JAKARTA - Persija Jakarta unggul atas Borneo FC dengan skor 1-0 dalam babak pertama pekan perdana Super League 2026-2027. Pertemuan kedua tim berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (5/9/2026).

Jalannya Laga

Borneo FC dan Persija Jakarta bermain dengan intensitas tinggi sejak awal babak pertama. Kedua tim ngotot ingin mencetak gol lebih dahulu.

Tim asuhan Shin Tae-yong menciptakan peluang terbaiknya pada menit ke-14 setelah Witan Sulaeman menerima umpan dari Alexander Jeremejeff. Sayangnya, tendangan Witan masih melebar dari sasaran.

Pada menit ke-20, Borneo FC melakukan serangan dan menciptakan peluang lewat tendangan keras Moussa Diarra. Namun, tendangan tersebut masih mampu ditepis Nadeo Argawinata.

Skuad Pesut Etam -julukan Borneo- kembali menciptakan peluang pada menit ke-29. Lagi-lagi Moussa Diarra tidak mampu memanfaatkan peluang emas untuk menjadi gol.

Persija memberikan ancaman ke gawang Borneo FC pada menit ke-39. Namun, tendangan Witan Sulaeman masih tipis di sisi gawang lawan.

Pada menit 45+3, Persija akhirnya dapat unggul lebih dahulu atas tim tuan rumah. Persija unggul setelah Alexander Jeremejeff mencetak gol lewat sundulan.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi.