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Hasil Babak Pertama Borneo FC vs Persija : Alexander Jeremejeff Bawa Macan Kemayoran Unggul

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |20:08 WIB
Hasil Babak Pertama Borneo FC vs Persija : Alexander Jeremejeff Bawa Macan Kemayoran Unggul
Hasil Babak Pertama Borneo FC vs Persija : Alexander Jeremejeff Bawa Macan Kemayoran Unggul (Dok Instagram/@persija)
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JAKARTA - Persija Jakarta unggul atas Borneo FC dengan skor 1-0 dalam babak pertama pekan perdana Super League 2026-2027. Pertemuan kedua tim berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (5/9/2026).

Jalannya Laga

Borneo FC dan Persija Jakarta bermain dengan intensitas tinggi sejak awal babak pertama. Kedua tim ngotot ingin mencetak gol lebih dahulu. 

Tim asuhan Shin Tae-yong menciptakan peluang terbaiknya pada menit ke-14 setelah Witan Sulaeman menerima umpan dari Alexander Jeremejeff. Sayangnya, tendangan Witan masih melebar dari sasaran.

Pada menit ke-20, Borneo FC melakukan serangan dan menciptakan peluang lewat tendangan keras Moussa Diarra. Namun, tendangan tersebut masih mampu ditepis Nadeo Argawinata.

Skuad Pesut Etam -julukan Borneo- kembali menciptakan peluang pada menit ke-29. Lagi-lagi Moussa Diarra tidak mampu memanfaatkan peluang emas untuk menjadi gol.

Persija memberikan ancaman ke gawang Borneo FC pada menit ke-39. Namun, tendangan Witan Sulaeman masih tipis di sisi gawang lawan.

Pada menit 45+3, Persija akhirnya dapat unggul lebih dahulu atas tim tuan rumah. Persija unggul setelah Alexander Jeremejeff mencetak gol lewat sundulan.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. 

 

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