Kata-Kata Mauro Zijlstra Usai Cetak Gol saat Debut Bersama Arema FC

JAKARTA - Mauro Ziljstra mencetak gol saat debut bersama Arema FC di laga perdana Super League 2026-2027. Ia mencetak satu gol saat membawa Arema FC menang 4-0 atas Isenmulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Jumat (4/9/2026).

1. Cetak Gol saat Debut

Gol Mauro Zijlstra terjadi lahir di babak kedua. Golnya itu melengkapi kemenangan Arema FC setelah sebelumnya Johan Alfarizi, Diego Landis, dan Marcos Vinicius lebih dulu mencatatkan nama di papan skor pada babak pertama.

Pemain yang dipinjam dari Persija Jakarta itu mengaku bersyukur bisa mengawali perjalanan bersama Arema FC dengan kemenangan sekaligus gol di pertandingan resmi pertamanya. Menurut pemain yang baru bergabung sekitar dua pekan sebelum kompetisi dimulai itu, laga pembuka selalu memiliki tantangan tersendiri.

Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC. (Foto: Instagram/isenmulangkaltengfc)

“Pertandingan pertama selalu sulit, tapi kami senang dengan kemenangan ini. Pertandingan pertama selalu tidak mudah, apalagi lawan kami adalah tim yang baru promosi. Jadi ini kemenangan yang sangat penting dan kami senang dengan performa tim hari ini,” ujar Mauro Zijlstra melansir laman Arema, Sabtu (5/9/2026).

Ia mengungkapkan masih dalam proses beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan pelatih Marcos Santos. Namun, ia merasa seluruh instruksi yang diberikan tim pelatih sangat jelas sehingga membantunya memahami peran di lapangan.

“Coach menjelaskan segalanya dengan sangat jelas kepada saya. Saya baru di sini beberapa minggu, jadi tentu saya harus beradaptasi dengan sistem dan rekan tim,” tuturnya.