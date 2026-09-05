Rizky Ridho Siap Bawa Persija Jakarta Bungkam Borneo FC di Laga Perdana Super League 2026-2027

JAKARTA - Pemain Persija Jakarta Rizky Ridho siap membawa timnya meraih kemenangan atas Borneo FC. Pertemuan kedua tim dalam pekan pertama Super League 2026-2027 itu berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (5/9/2026).

1. Bertekad Menang

Rizky Ridho mengatakan, timnya akan berusaha menampilkan performa terbaiknya sepanjang 90 menit permainan. Hal tersebut agar Persija dapat membawa pulang hasil maksimal dalam laga nanti.

"Semoga kami bisa menerapkan apa yang diberikan pelatih selama ini dan bisa membawa pulang tiga poin," kata Rizky Ridho dalam konferensi pers, dikutip Sabtu (5/9/2026).

Persija Jakarta vs Chiangrai United (Foto: Instagram/@persija)

Pemain Timnas Indonesia itu mengakui timnya akan mendapatkan ujian berat dari Borneo FC yang juga telah melakukan persiapan dengan baik. Namun, skuad Persija tidak akan gentar.

Pasalnya, Persija telah melakukan persiapan matang untuk menghadapi Super League 2026-2027. Klub berjuluk Macan Kemayoran itu juga telah melakukan pemusatan latihan (TC) di Thailand selama dua pekan dan rangkaian uji coba lainnya.

"Ya, tentunya kita tahu sendiri menghadapi Borneo di kandang mereka bukan pertandingan yang mudah. Tapi sekarang kami fokus ke tim kita sendiri," kata Rizky Ridho.