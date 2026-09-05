Persib vs PSM di Laga Pembuka Super League 2026-2027, Marc Klok: Harus Menang!

JAKARTA - Pemain Persib Bandung, Marc Klok, menegaskan timnya wajib meraih hasil maksimal saat melawan PSM Makassar dalam pekan pertama Super League 2026-2027.

1. Persib Harus Menang

Persib akan menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/92026).

Marc Klok mengatakan timnya akan berusaha menampilkan performa terbaiknya sepanjang 90 menit permainan. Hal tersebut lantaran Persib tidak mau kehilangan poin dalam laga kandang.

"Game pertama di liga, kita semua tahu main di kandang sendiri harus menang untuk start yang bagus," ucap Klok dilansir dari laman Persib, Sabtu (5/9/2026).

Patricio Matricardi beraksi di laga Persib Bandung vs Manila Digger FC (Foto: Instagram/@persib)

Kapten Persib itu mengatakan laga pertama dalam kompetisi pasti tidak akan mudah. Jadi, Persib sudah menyiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk laga nanti.

"Mungkin dua-tiga musim terakhir kita selalu start buruk. Semoga musim ini kita mulai dari awal dan itu membantu kita di akhir juga," katanya.

Persib punya modal juga bagus untuk mengarungi Super League 2026-2027. Pasalnya, mereka meraih hasil positif dalam rangkaian pramusim, yakni menjadi runner-up Piala Presiden dan juara Dewata Challenge Series.