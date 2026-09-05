Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib vs PSM di Laga Pembuka Super League 2026-2027, Marc Klok: Harus Menang!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |04:11 WIB
Persib vs PSM di Laga Pembuka Super League 2026-2027, Marc Klok: Harus Menang!
Persib vs PSM di Laga Pembuka Super League 2026-2027, Marc Klok: Harus Menang! (Instagram/@beckham_put7)
A
A
A

JAKARTA - Pemain Persib Bandung, Marc Klok, menegaskan timnya wajib meraih hasil maksimal saat melawan PSM Makassar dalam pekan pertama Super League 2026-2027

1. Persib Harus Menang

Persib akan menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/92026).

Marc Klok mengatakan timnya akan berusaha menampilkan performa terbaiknya sepanjang 90 menit permainan. Hal tersebut lantaran Persib tidak mau kehilangan poin dalam laga kandang.

"Game pertama di liga, kita semua tahu main di kandang sendiri harus menang untuk start yang bagus," ucap Klok dilansir dari laman Persib, Sabtu (5/9/2026).

Patricio Matricardi beraksi di laga Persib Bandung vs Manila Digger FC (Foto: Instagram/@persib)
Patricio Matricardi beraksi di laga Persib Bandung vs Manila Digger FC (Foto: Instagram/@persib)

Kapten Persib itu mengatakan laga pertama dalam kompetisi pasti tidak akan mudah. Jadi, Persib sudah menyiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk laga nanti.

"Mungkin dua-tiga musim terakhir kita selalu start buruk. Semoga musim ini kita mulai dari awal dan itu membantu kita di akhir juga," katanya.

Persib punya modal juga bagus untuk mengarungi Super League 2026-2027. Pasalnya, mereka meraih hasil positif dalam rangkaian pramusim, yakni menjadi runner-up Piala Presiden dan juara Dewata Challenge Series.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/49/3240207/shin_tae_yong-xpi7_large.jpg
Shin Tae-yong Prediksi Persija Jakarta Bakal Kesulitan Lawan Borneo FC di Super League 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/49/3240199/bali_united_vs_pss_sleman-3xMm_large.jpg
Hasil Bali United vs PSS Sleman di Super League 2026-2027: Bungkam Tim Tamu 2-1, Serdadu Tridatu Rebut 3 Poin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/49/3240195/garudayaksa_fc-EmGX_large.jpg
Penyebab Garudayaksa FC Pakai Warna Putih untuk Jersey Kandang Super League 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/49/3240183/garudayaksa_fc-cP3i_large.jpg
Zentara Resmi Dukung Garudayaksa FC Arungi Super League 2026-2027
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/09/04/11/1746263/skenario-timnas-indonesia-lolos-piala-asia-u20-2027-lawan-australia-jadilaga-penentu-iib.webp
Skenario Timnas Indonesia Lolos Piala Asia U-20 2027, Lawan Australia JadiÂ Laga Penentu
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2025/06/25/winger_manchester_united_jadon_sancho.jpg
Dibuang MU, Jadon Sancho Pilih Lanjutkan Karier di Negeri 5 Kali Juara Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement