Penyebab Garudayaksa FC Pakai Warna Putih untuk Jersey Kandang Super League 2026-2027

JAKARTA – Jelang penampilan perdana di kasta tertinggi kompetisi domestik, klub promosi Garudayaksa FC secara resmi membuat keputusan mengejutkan dengan mengubah warna dominan jersey kandang mereka. Garudayaksa FC tepatnya memutuskan memakai warna putih untuk jersey kadang pada ajang Super League 2026-2027.

Hal itu diketahui saat launching jersey Jakarta, Jumat (4/9/2026). Langkah tersebut tentunya berdasarkan pertimbangan matang manajemen klub.

1. Filosofi di Balik Perubahan Warna

Chief Executive Officer (CEO) Garudayaksa FC, Muhamad Reza Anugrah mengatakan Garudayaksa mencatatkan sejarah saat mengenakan jersey putih dengan menjadi juara Championship musim lalu. Saat itu mereka mengalahkan PSS dalam laga final dengan skor 2-2 (4-3).

"Jadi, kenapa sekarang yang putih menjadi Jersey pertama? Karena semangat warna putih ini kita kemarin sudah buktikan di final Championship," kata Reza dalam konferensi pers, Jumat (4/9/2026).

Garudayaksa FC. (Foto: Instagram/garudayaksafc.official)

"Di saat kita bertanding bersama Sleman, di puluhan ribu suporter mereka, kami Garudayaksa menggunakan jersey warna putih dan kami bisa juara," tambahnya.

2. Ambisi Musim Baru

Dia mengatakan Garudayaksa mengusung misi dapat menembus lima besar klasemen akhirnya Super League 2026-2027. Jadi, timnya memilih putih sebagai jersey utama sebagai bentuk motivasi dari semangat musim lalu.