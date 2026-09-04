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Java United dan Isenmulang Kalteng FC Diganjar Pengurangan Poin di Pekan Perdana Super League 2026-2027, Kok Bisa?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |17:27 WIB
Java United dan Isenmulang Kalteng FC Diganjar Pengurangan Poin di Pekan Perdana Super League 2026-2027, Kok Bisa?
Isenmulang Kalteng FC tampil di Super League 2026-2027. (Foto: Instagram/isenmulangkaltengfc)
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KOMPETISI Super League 2026-2027 baru saja dimulai akhir pekan ini, namun kejutan tidak terduga langsung menghampiri dua kontestan baru. Berdasarkan pengumuman resmi liga, Java United dan Isenmulang Kalteng FC harus rela mengawali langkah mereka dengan catatan negatif.

Kedua klub tersebut dipastikan mendapat sanksi tegas berupa pengurangan dua poin (-2) di awal musim. Kendati sanksi pengurangan poin ini telah resmi dirilis, pihak operator kompetisi belum memberikan penjelasan lebih mendalam terkait alasan pasti di balik hukuman tersebut.

Situasi ini lantas memicu berbagai spekulasi dan tanya di kalangan pencinta sepak bola nasional. Sejumlah pengamat menduga sanksi berat ini dijatuhkan sebagai bentuk ketegasan regulasi menyusul gelombang perubahan identitas masif yang dilakukan kedua tim jelang bergulirnya musim baru.

1. Rebranding Klub

Perlu diketahui, Isenmulang Kalteng FC dan Java United FC memang menjadi sorotan setelah sama-sama melakukan transformasi besar atau rebranding identitas klub. Langkah penyesuaian ini meliputi perubahan nama resmi, perpindahan markas, hingga pergantian lambang klub.

Isenmulang Kalteng FC sendiri mulanya dikenal sebagai Adhyaksa FC yang sebelumnya bermarkas di Banten. Klub tersebut kini resmi hijrah ke Kalimantan Tengah dengan menyematkan nama filosofi lokal Dayak Kalteng yang sarat makna semangat pantang menyerah.

Java United vs Persipura Jayapura. (Foto: Instagram/java.utd)
Java United vs Persipura Jayapura. (Foto: Instagram/java.utd)

Sementara itu, langkah serupa juga ditempuh oleh Java United FC yang sebelumnya bermarkas di Ternate dengan julukan Laskar Kie Raha. Tim ini kini memilih berpindah homebase ke Stadion Jatidiri, Semarang, serta mengusung identitas baru sebagai Laskar Kepodang Emas.

Perubahan besar-besaran yang mencakup domisili dan atribut klub inilah yang diduga kuat menjadi pemicu sanksi administratif yang harus ditanggung oleh kedua manajemen klub. Ketegasan operator liga dalam menanggapi aspek legalitas rebranding dinilai mulai diterapkan secara ketat musim ini.

 

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