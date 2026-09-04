Penyebab Persebaya Surabaya Pantang Remehkan Bhayangkara FC di Laga Pembuka Super League 2026-2027

PELATIH Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menegaskan timnya tidak mau meremehkan Bhayangkara FC. Ia memberikan penilaian seperti itu karena Bhayangkara FC dihuni pemain-pemain berkualitas dan syarat pengalaman.

Duel Bhayangkara FC dan Persebaya Surabaya tersaji di pekan pertama Super League 2026-2027. Laga itu akan berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung, Sabtu 5 September 2026 pukul 19.00 WIB.

Bernardo Tavares waspadai Bhayangkara FC. (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

1. Persebaya Surabaya Dapat Perlawanan Ketat dari Bhayangkara FC

Bernardo Tavares memprediksi Persebaya Surabaya akan mendapatkan perlawanan ketat dari tim tuan rumah. Datang ke Lampung, Persebaya Surabaya punya modal bagus, yakni menjuarai Piala Presiden 2026 dan dua hasil positif melawan PSIS Semarang dan Penang FC hingga pemusatan latihan di Thailand.

"Mereka tidak kehilangan pemain kunci. Pemain terbaik mereka tetap bertahan di Bhayangkara FC. Mereka juga mendatangkan pemain bagus yang sudah berpengalaman di Super League, serta pemain asing dengan pengalaman yang bagus. Artinya, kita perlu melakukan persiapan yang matang," kata Bernardo Tavares, Okezone mengutip dari laman ILeague, Jumat (4/9/2026).

2. Bernardo Tavares Buta Kekuatan Bhayangkara FC

Ia mengatakan perubahan kursi pelatih kepala yang dilakukan Bhayangkara FC tidak melihat sebagai keuntungan bagi Persebaya Surabaya. Saat ini, The Guardian -julukan Bhayangkara- diarsiteki Oscar Bruzon.