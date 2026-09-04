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Jelang Bali United vs PSS Sleman di Super League 2026-2027, Johnny Jansen Bilang Begini

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |00:05 WIB
Jelang Bali United vs PSS Sleman di Super League 2026-2027, Johnny Jansen Bilang Begini
Johnny Jansen (tengah) siap bawa Bali United menang atas PSS Sleman. (Foto: Instagram/@coachjohnnyjansen)
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BALI United siap sepenuhnya menjamu PSS Sleman dalam laga pembuka Super League 2026-2027. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Jumat (4/9/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Pramusim Maksimal

Pelatih Bali United Johnny Jansen mengatakan persiapan timnya sangat baik untuk kompetisi kasta teratas di Tanah Air musim ini. Ia menilai persiapan maksimal di masa pramusim menjadi modal awal menjamu skuad Super Elang Jawa- julukan PSS Sleman.

Bali United saat melawan Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)
Bali United saat melawan Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

"Jika melihat pramusim tahun ini dengan perbandingan tahun lalu, kami telah berkembang lebih baik karena bekerja keras sejauh ini," kata Johnny Jansen, Okezone mengutip dari laman Bali United, Jumat (4/9/2026).

2. Bahagia Lihat Perkembangam Pemain

Pelatih asal Belanda itu mengaku senang dengan perkembangan para pemainnya selama pramusim. Ia berharap Bali United dapat menampilkan performa terbaik dalam laga nanti.

"Ketika berbicara soal hal yang mendetail, kami telah selangkah lebih maju untuk menunjukkan perkembangan," ujar eks pelatih PEC Zwolle tersebut.

"Kami memiliki jalan yang baik untuk menjadi lebih baik dan terus lebih baik. Saya sangat senang melihat pramusim yang telah kami lalui saat ini," tambah Johnny Jansen.

 

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