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Johny Jansen Puas dengan Performa Pramusim, Bali United Siap Hadapi PSS Sleman di Super League 2026-2027

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |03:04 WIB
Johny Jansen Puas dengan Performa Pramusim, Bali United Siap Hadapi PSS Sleman di Super League 2026-2027
Johny Jansen Puas dengan Performa Pramusim, Bali United Siap Hadapi PSS Sleman di Super League 2026-2027 (Dok Instagram/@baliunitedfc)
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JAKARTA - Bali United bersiap menyambut laga pembuka Super League 2026-2027 menghadapi PSS Sleman. Serangkaian laga uji coba selama masa pramusim menjadi modal penting untuk menatap laga perdana musim ini. 

Pertandingan itu akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (4/9/2026).

1. Serangkaian Uji Coba

Diketahui, selama masa pramusim, skuad asuhan Johnny Jansen menjalani sejumlah pertandingan uji coba. Hasil pertandingan itu beragam. 

Bali United sempat menderita kekalahan 0-3 dari Timnas Indonesia yang saat itu menjalani persiapan Piala AFF 2026.

Kemudian, Ricky Fajrin cs berkesempatan menjamu tim asal Kamboja, Visakha FC sebanyak dua kali dengan skor kemenangan telak 3-0 dan 5-1.

Kemudian dalam hajatan Dewata Challenge, Bali United memetik pelajaran berharga setelah kalah dari tim asal Malaysia, Sabah dengan skor tipis 1-2 dan dari Persib Bandung dengan skor 3-2.

Persib Bandung vs Bali United di Dewata Challenge Series 2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)
Persib Bandung vs Bali United di Dewata Challenge Series 2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

Mike Hauptmeijer dan kawan-kawan juga mematangkan persiapan dalam lawatan tandang ke markas PSIM Yogyakarta.

Menghadapi tuan rumah secara tertutup, Bali United bermain imbang 1-1 dengan Laskar Mataram.

Rangkaian persiapan itu pun ditutup dengan menjamu Kendal Tornado FC yang berakhir dengan skor 2-0 tanpa balas untuk Bali United.

Melihat serangkaian persiapan tersebut, pelatih kepala Bali United FC, Johnny Jansen menyambut positif setiap proses yang dijalani anak asuhnya.

"Jika melihat pramusim tahun ini dengan perbandingan tahun lalu, kami telah berkembang lebih baik karena bekerja keras sejauh ini. Ketika berbicara soal hal yang mendetail, kami telah selangkah lebih maju untuk menunjukkan perkembangan. Kami memiliki jalan yang baik untuk menjadi lebih baik dan terus lebih baik. Saya sangat senang melihat pramusim yang telah kami lalui saat ini," ungkap Johnny.

 

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