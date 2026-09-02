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HOME BOLA LIGA SPANYOL

Lamine Yamal Menggila! Pecahkan Rekor 50 Gol Mbappe dan Haaland

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |02:02 WIB
Lamine Yamal Menggila! Pecahkan Rekor 50 Gol Mbappe dan Haaland
Lamine Yamal Menggila! Pecahkan Rekor 50 Gol Mbappe dan Haaland (Dok Barcelona)
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JAKARTA - Penyerang muda Barcelona, Lamine Yamal, menjadi pemain paling muda yang berhasil mencetak 50 gol. Ia mengalahkan torehan Kylian Mbappe dan Erling Haaland. 

1. Yamal Pecahkan Rekor

Rekor itu dipecahkan Lamine Yamal ketika membantu Barcelona mengalahkan Rayo Vallecano dengan skor 5-2. Dalam pertandingan yang digelar di Camp Nou pada Selasa (1/9/2026) dini hari WIB itu, Lamine Yamal turut menyumbang 2 gol. 

Dengan tambahan 2 golnya itu, total Lamine Yamal telah mencetak 51 gol. Torehannya itu membuat Lamine Yamal menjadi pemain paling muda yang berhasil mencetak 50 gol di lima liga besar Eropa. 

"Di lima liga besar Eropa, dengan memperhitungkan seluruh kompetisi, hanya dua nama besar dari generasinya yang sebelumnya berhasil mencetak 50 gol di usia semuda itu. Namun, Lamine telah melampaui keduanya. Kylian Mbappé mencapai angka tersebut pada usia 19 tahun 241 hari, sementara Erling Haaland mencapainya pada usia 20 tahun 196 hari," melansir laman Barcelona, Rabu (2/9/2026).

Lamine Yamal. (Foto: Instagram/lamineyamal)
Lamine Yamal. (Foto: Instagram/lamineyamal)

Ini juga membuat Lamine Yamal menjadi pemain termuda yang berhasil mencetak 50 gol di Liga Spanyol. Rekornya ini melampaui capaian legenda Real Madrid Raul Gonzalez. 

"Lamine Yamal (19 tahun 49 hari) adalah pemain termuda yang mencetak 50 gol dalam kompetisi klub resmi sepanjang sejarah sepak bola profesional Spanyol. Hari ini, ia melampaui rekor Raúl González, yang mencapai torehan 50 gol bersama Real Madrid pada usia 19 tahun 249 hari, serta Fernando Torres, yang mencapainya bersama Atlético de Madrid pada usia 20 tahun 221 hari," cuit akun MisterChip.

 

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Topik Artikel :
Lamine Yamal Barcelona
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