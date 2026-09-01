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Como 1907 Hancurkan Napoli 2-1, Cesc Fabregas Ngaku Belajar dari AC Milan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |01:46 WIB
Como 1907 Hancurkan Napoli 2-1, Cesc Fabregas <i>Ngaku</i> Belajar dari AC Milan
Cesc Fabregas senang Como 1907 menghancurkan Napoli 2-1 di kandang lawan pada giornata 2 Liga Italia 2026-2027 (Foto: Instagram/@comofootball)
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NAPLES – Como 1907 berhasil mengalahkan Napoli 2-1 pada giornata 2 Liga Italia 2026-2027. Pelatih Cesc Fabregas mengakui, kemenangan itu adalah hasil belajar dari AC Milan.

Laga Napoli vs Como 1907 itu berlangsung di Stadion Diego Armando Maradona, Naples, Italia, Minggu 31 Agustus 2026 malam WIB. Kedua tim terlibat duel sengit hingga akhir.

Laga Napoli vs Como 1907 berakhir 1-2 buat tim tamu (Foto: Instagram/@comofootball)
Laga Napoli vs Como 1907 berakhir 1-2 buat tim tamu (Foto: Instagram/@comofootball)

Como 1907 mencuri kemenangan berkat gol Martin Baturina (17’) dan Anastasios Douvikas (34’). Sementara, Napoli sempat menyamakan kedudukan lewat Rasmus Hojlund (30’).

1. Pelajaran Berharga

Fabregas mengatakan kemenangan itu tidak terlepas dari Milan. Ia belajar banyak dalam dua pertemuan menghadapi Rossoneri musim lalu yang diasuh Massimiliano Allegri, yang kini mengarsiteki Napoli.

“Itu sangat berharga. Saya belajar banyak dari pertandingan belum lama ini melawan Milan,” aku Fabregas, dikutip dari Football Italia, Selasa (1/9/2026).

Musim lalu, Fabregas memang seri sekali dan kalah sekali saat menghadapi Milan yang diasuh Allegri. Karena itu, ia belajar banyak bagaimana mengalahkan tim yang diarsiteki pria berjuluk Acciughina itu.

 

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