Hasil Liga Italia 2026-2027 Semalam: Inter Milan Bungkam Cagliari 1-0, Como 1907 Hajar Napoli 2-1!

SEBANYAK tiga pertandingan lanjutan Liga Italia 2026-2027 digelar pada Minggu 30 Agustus 2026 malam WIB hingga Senin (31/8/2026) dini hari WIB. Laga-laga itu meliputi tim-tim teras Liga Italia seperti Inter Milan, Napoli dan Como 1907.

1. Hasil Napoli vs Como 1907

Como 1907 menunjukkan keberhasilan mereka finis di posisi empat Liga Italia 2025-2026 bukan kebetulan. Skuad asuhan Cesc Fabregas itu melanjutkan kisah cinderella mereka saat tandang ke markas Napoli di lanjutan pekan kedua Liga Italia 2026-2027 semalam.

Como 1907 menang 2-1 atas Napoli. (Foto: X/@Como_1907)

Secara luar biasa, Como 1907 membuka keunggulan di menit 17 via Martin Baturina. Namun, keunggulan Como 1907 tidak berlangsung lama. II Partenopei -julukan Napoli- mencetak gol penyama kedudukan lewat Rasmus Hojlund.

Dibobol tuan rumah tidak menurunkan semangat pemain Como 1907. Empat menit berselang, mereka kembali unggul 2-1, kali ini lewat gol yang dicetak sang penyerang Anastasios Douvikas.

Skor 2-1 bertahan hingga laga usai. Berkat kemenangan ini, Como 1907 melesat ke posisi enam klasemen sementara Liga Italia 2026-2027 dengan empat angka. Sementara Napoli, merosot ke posisi 10 klasemen dengan tiga angka.