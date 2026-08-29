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Kabar Baik! Jay Idzes Pulih dan Siap Tampil untuk Sassuolo di Liga Italia 2026-2027

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |15:03 WIB
Kabar Baik! Jay Idzes Pulih dan Siap Tampil untuk Sassuolo di Liga Italia 2026-2027
Kabar Baik! Jay Idzes Pulih dan Siap Tampil untuk Sassuolo di Liga Italia 2026-2027 (Instagram/@jayidzes)
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JAKARTA - Pelatih Sassuolo, Alberto Aquilani, bahagia Jay Idzes sudah berlatih secara penuh dalam beberapa hari terakhir. Bek Timnas Indonesia itu bersama penyerang sayap Domenico Berardi dan bek tengah Fedde Leysen sudah berlatih kembali secara penuh. 

1. Jay Idzes Pulih

Hal itu diungkapkan Aquilani jelang laga Sassuolo vs Torino pada pekan kedua Liga Italia 2026-2027 pada Sabtu (29/8/2026) pukul 23.30 WIB. 

"Ya, Idzes berlatih, Berardi berlatih, dan Leysen menghabiskan waktu seminggu bersama kami," ucapnya. 

Meski begitu, ia menyebut masih ada satu pemain yang belum dapat tampil yakni Sebastian Walukiecz yang baru didatangkan dari Torino. 

"Jadi, melihat para pemain ini lagi adalah hal yang positif karena mereka mulai berlatih," katanya. 

Jay IdzJay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)es
Jay IdzJay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)es

Diketahui, Sassuolo memiliki masalah pada lini belakang karena sederet pemain mengalami cedera. Namun, kini, Jay Idzes sudah dapat kembali bermain untuk memperkuat pertahanan. 

"Idzes sudah pulih sepenuhnya dan bisa dimainkan," ucapnya.

"Kemudian kita punya Cinquegrano, Missori, Di Bitonto, Macchioni, dan Odenthal. Kita punya pemain yang mendapat tambahan waktu istirahat satu minggu, bersama Idzes dan Leysen yang juga mendapat tambahan waktu istirahat satu minggu," katanya. 

Diketahui, Jay Idzes mengalami cedera tumit dan otot paha sejak akhir Mei 2026. Cederanya itu membuat Jay Idzes absen dari laga Timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday Juni 2026. 

 

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Topik Artikel :
Sassuolo Jay Idzes
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