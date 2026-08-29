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Begini Alasan Pemain Persib Bandung Mariano Peralta Pantang Remehkan Manila Digger FC

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |00:05 WIB
Begini Alasan Pemain Persib Bandung Mariano Peralta Pantang Remehkan Manila Digger FC
Mariano Peralta siap bawa Persib menang atas Manila Digger FC. (Foto: ILeague)
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MARIANO Peralta bertekad tampil maksimal bersama Persib Bandung di babak playoff AFC Champions League (ACL) Two 2026-2027. Pemain terbaik Super League musim lalu itu ingin membawa Maung Bandung -julukan Persib Bandung- melangkah ke kompetisi Asia.

Persib Bandung akan menghadapi wakil Filipina, Manila Digger FC, pada babak playoff ACL Two 2026-2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Senin 31 Agustus 2026 malam WIB.

Mariano Peralta di sesi latihan Persib Bandung (Foto: Persib Bandung)
Mariano Peralta di sesi latihan Persib Bandung (Foto: Persib Bandung)

Meski optimistis, Mariano Peralta tidak memandang Manila Digger FC sebagai lawan mudah. Winger berusia 28 tahun itu menilai wakil Filipina itu juga memiliki peluang yang sama untuk lolos ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027.

“Kami tahu mereka adalah tim yang bagus. Pertandingan nanti akan sangat sulit. Selain itu, mereka juga memiliki kesempatan untuk lolos ke AFC Champions League 2 2026-2027,” tegas Mariano Peralta, Okezone mengutip dari laman resmi ILeague, Sabtu (29/8/2026).

1. Main di Asia Jadi Alasan Mariano Peralta Gabung Persib Bandung

Bagi Mariano Peralta, laga itu memiliki arti penting dalam perjalanan kariernya bersama Persib Bandung. Mantan pemain Borneo FC Samarinda itu mengaku tampil di kompetisi Asia menjadi salah satu tujuan ketika memutuskan bergabung dengan Maung Bandung.

“Persiapannya sangat baik, kami menjalani hari-hari latihan yang cukup intens. Kami tinggal punya waktu empat hari untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya. Kami tahu pertandingan ini sangat penting,” kata Peralta.

 

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