Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Manila Digger FC di Playoff AFC Champions League 2 2026-2027

JAKARTA – Pencinta sepakbola Indonesia akan kembali disuguhkan pertandingan menarik dari kompetisi antarklub Asia. Persib Bandung akan menghadapi Manila Digger dalam babak play-off AFC Champions League 2 2026-2027 pada awal pekan ini. Pertandingan tersebut dapat disaksikan melalui VISION+. Link nonton dapat disaksikan di sini.

Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi Persib Bandung untuk mengamankan tiket menuju fase grup AFC Champions League 2 2026-2027. Maung Bandung akan berusaha memanfaatkan status sebagai wakil Indonesia untuk meraih hasil maksimal saat menghadapi klub asal Filipina tersebut.

Duel Persib Bandung vs Manila Digger juga menjadi laga yang patut dinantikan karena mempertemukan dua tim yang sama-sama mengincar tiket ke fase utama kompetisi Asia. Persib tentu tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk kembali tampil di level Asia dan melanjutkan kiprah mereka di AFC Champions League 2.

Jadwal Persib Bandung vs Manila Digger di VISION+

Hari/tanggal: Senin, 31 Agustus 2026

Pukul: 18:30 WIB

Channel: SOCCER

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