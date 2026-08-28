Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Manila Digger FC di Playoff AFC Champions League 2 2026-2027

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |16:00 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Manila Digger FC di Playoff AFC Champions League 2 2026-2027
Simak jadwal dan link live streaming Persib Bandung vs Manila Digger FC di Playoff AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Pencinta sepakbola Indonesia akan kembali disuguhkan pertandingan menarik dari kompetisi antarklub Asia. Persib Bandung akan menghadapi Manila Digger dalam babak play-off AFC Champions League 2 2026-2027 pada awal pekan ini. Pertandingan tersebut dapat disaksikan melalui VISION+. Link nonton dapat disaksikan di sini

Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi Persib Bandung untuk mengamankan tiket menuju fase grup AFC Champions League 2 2026-2027. Maung Bandung akan berusaha memanfaatkan status sebagai wakil Indonesia untuk meraih hasil maksimal saat menghadapi klub asal Filipina tersebut.

Sandy Walsh. (Foto: Instagram/persib)

Duel Persib Bandung vs Manila Digger juga menjadi laga yang patut dinantikan karena mempertemukan dua tim yang sama-sama mengincar tiket ke fase utama kompetisi Asia. Persib tentu tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk kembali tampil di level Asia dan melanjutkan kiprah mereka di AFC Champions League 2.

Jadwal Persib Bandung vs Manila Digger di VISION+

Hari/tanggal: Senin, 31 Agustus 2026

Pukul: 18:30 WIB

Channel: SOCCER

Link nonton dengan klik di sini

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/261/3238651/uilliam_barros_dipastikan_absen_dalam_laga_persib_bandung_vs_manila_digger_fc_di_playoff_afc_champions_league_2_2026_2027-pm7T_large.jpg
Absen di Laga Persib Bandung vs Manila Digger FC, Uilliam Barros Beri Suntikan Motivasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/261/3238633/persib_bandung_dalam_kondisi_oke_jelang_playoff_afc_champions_league_2_2026_2027-gYDo_large.jpg
Persib Bandung dalam Kondisi Oke, Siap Hadapi Manila Digger di Playoff AFC Champions League 2 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/25/261/3238105/beckham_putra-nfOo_large.jpg
Pesan Khusus Beckham Putra Jelang Persib Bandung vs Manila Digger di Playoff AFC Champions League 2 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/261/3237969/persib_bandung-5BfO_large.jpg
Persib Bandung vs Manila Digger FC Digelar Tanpa Penonton, Ramon Tanque: Sebuah Pembelajaran
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/08/28/49/1743737/pertamax-turbo-drag-fest-2026-resmi-jadi-ajang-kejurnas-uvj.webp
Pertamax Turbo Drag Fest 2026 Resmi Jadi Ajang Kejurnas
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/08/13/pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez.jpg
Marc Marquez Percaya Diri Jelang MotoGP Aragon 2026, Bawa Modal 7 Kemenangan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement