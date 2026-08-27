Absen di Laga Persib Bandung vs Manila Digger FC, Uilliam Barros Beri Suntikan Motivasi

BANDUNG – Uilliam Barros dipastikan absen dalam laga Persib Bandung vs Manila Digger FC di Playoff AFC Champions League 2 2026-2027. Ia pun memberi suntikan motivasi kepada rekan-rekan setimnya.

Barros terkena sanksi larangan bermain dua pertandingan. Ia mendapat kartu merah pada laga 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 saat Persib Bandung menjamu Ratchaburi FC pada Maret silam.

1. Kecewa

Tentu saja, Barros kecewa karena tidak bisa ikut berjuang bersama rekan-rekannya dalam pertandingan penting tersebut. Tapi, ia tetap memberikan dukungan penuh untuk timnya.

"Saya merasa sedikit sedih karena tidak bisa berada di lapangan untuk membantu Persib,” aku Barros, dikutip dari laman resmi klub, Kamis (27/8/2026).

“Namun, saya akan berada di barisan suporter untuk mendukung rekan-rekan setim agar kami bisa tampil maksimal dan mengamankan tiket lolos," sambung pemain berpaspor Brasil itu.

Barros optimistis timnya dapat meraih hasil maksimal dalam laga nanti. Pada musim lalu, Persib berhasil mengatasi perlawanan Manila Digger FCdengan skor 2-1 di fase yang sama.