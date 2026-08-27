Persib Bandung dalam Kondisi Oke, Siap Hadapi Manila Digger di Playoff AFC Champions League 2 2026-2027

BANDUNG – Persib Bandung dalam kondisi oke jelang Playoff AFC Champions League 2 2026-2027. Pelatih Igor Tolic meyakini, pasukannya siap tempur menghadapi Manila Digger FC.

Duel Persib Bandung vs Manila Digger FC itu akan digelar di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Senin 31 Agustus 2026 pukul 19.00 WIB. Pemenang dipastikan lolos ke fase grup.

1. Keyakinan Tinggi

Tolic menatap pertandingan itu dengan keyakinan tinggi. Ia mengungkapkan, sejumlah penggawa Persib yang sebelumnya mengalami cedera sudah kembali.

"Kondisi tim oke. Beberapa pemain baru kembali dari cedera dan kami masih akan melihat siapa yang siap untuk pertandingan nanti. Tapi, semua orang bekerja keras, mengasah penyerangan, pertahanan, hingga set piece," kata Tolic dikutip dari situs resmi Persib, Kamis (27/8/2026).

2. Minim Pantauan

Persiapan Persib sebenarnya terkendala dengan minimnya rekaman pertandingan lawan. Manila Digger diketahui telah menjalani sejumlah laga uji coba tertutup.

Hal itu membuat tim kepelatihan sulit untuk menganalisis kekuatan lawan. Meski demikian, Tolic berupaya keras untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan Manila Digger.

"Tidak banyak data tentang tim lawan, tetapi kami mencoba mengumpulkannya dari tahun lalu dan dari pertandingan sebelumnya melawan mereka. Jadi setidaknya kami tahu profil pemain untuk musim ini, dan kemudian kami dapat menemukan cara untuk melangkah ke depan," tutur Tolic.