Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Persib Bandung dalam Kondisi Oke, Siap Hadapi Manila Digger di Playoff AFC Champions League 2 2026-2027

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |19:26 WIB
Persib Bandung dalam Kondisi Oke, Siap Hadapi Manila Digger di Playoff AFC Champions League 2 2026-2027
Persib Bandung dalam kondisi oke jelang Playoff AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Persib Bandung dalam kondisi oke jelang Playoff AFC Champions League 2 2026-2027. Pelatih Igor Tolic meyakini, pasukannya siap tempur menghadapi Manila Digger FC.

Duel Persib Bandung vs Manila Digger FC itu akan digelar di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Senin 31 Agustus 2026 pukul 19.00 WIB. Pemenang dipastikan lolos ke fase grup.

1. Keyakinan Tinggi

Sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Tolic menatap pertandingan itu dengan keyakinan tinggi. Ia mengungkapkan, sejumlah penggawa Persib yang sebelumnya mengalami cedera sudah kembali. 

"Kondisi tim oke. Beberapa pemain baru kembali dari cedera dan kami masih akan melihat siapa yang siap untuk pertandingan nanti. Tapi, semua orang bekerja keras, mengasah penyerangan, pertahanan, hingga set piece," kata Tolic dikutip dari situs resmi Persib, Kamis (27/8/2026).

2. Minim Pantauan

Persiapan Persib sebenarnya terkendala dengan minimnya rekaman pertandingan lawan. Manila Digger diketahui telah menjalani sejumlah laga uji coba tertutup.

Hal itu membuat tim kepelatihan sulit untuk menganalisis kekuatan lawan. Meski demikian, Tolic berupaya keras untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan Manila Digger.

"Tidak banyak data tentang tim lawan, tetapi kami mencoba mengumpulkannya dari tahun lalu dan dari pertandingan sebelumnya melawan mereka. Jadi setidaknya kami tahu profil pemain untuk musim ini, dan kemudian kami dapat menemukan cara untuk melangkah ke depan," tutur Tolic.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/25/261/3238105/beckham_putra-nfOo_large.jpg
Pesan Khusus Beckham Putra Jelang Persib Bandung vs Manila Digger di Playoff AFC Champions League 2 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/261/3237969/persib_bandung-5BfO_large.jpg
Persib Bandung vs Manila Digger FC Digelar Tanpa Penonton, Ramon Tanque: Sebuah Pembelajaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/261/3237938/ramon_tanque_lebih_menyayangkan_laga_persib_bandung_vs_manila_digger_fc_digelar_tanpa_kehadiran_bobotoh_ketimbang_pindah_venue-gqRP_large.jpg
Ramon Tanque Sayangkan Laga Persib Bandung vs Manila Digger FC Digelar Tanpa Bobotoh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/261/3237926/persib_bandung_harus_bermain_tanpa_uilliam_barros_saat_menghadapi_manila_diggers_fc_di_playoff_afc_champions_league_2_2026_2027-Pd6r_large.jpg
Persib Bandung Dipastikan Tanpa Uilliam Barros saat Jamu Manila Digger di Playoff AFC Champions League 2 2026-2027
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/08/26/51/1743139/jakarta-one-running-series-2026-digelar-di-lima-wilayah-jakarta-targetkan-10000-pelari-per-event-dpx.webp
Jakarta One Running Series 2026 Digelar di Lima Wilayah Jakarta, Targetkan 10.000 Pelari Per Event
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2025/09/11/bambang_pamungkas.jpg
Persija Buka Suara soal Boikot The Jakmania, Jelaskan Alasan Kenaikan Harga Tiket
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement