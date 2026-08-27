Harga Tiket Melambung Tinggi, The Jakmania Resmi Boikot Acara Peluncuran Skuad Persija Jakarta di JIS

Harga Tiket Melambung Tinggi, The Jakmania Resmi Boikot Acara Peluncuran Skuad Persija Jakarta di JIS. (Foto: Instagram/persija)

JAKARTA – Pendukung setia Persija Jakarta, The Jakmania, secara tegas mengambil sikap untuk memboikot acara peluncuran tim dan jersey anyar Macan Kemayoran yang dirangkaikan dengan laga uji coba melawan klub asal Australia, Brisbane Roar.

Acara sekaligus pertandingan yang rencananya bakal dihelat di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu 29 Agustus 2026 tersebut menuai penolakan keras dari kelompok suporter akibat kebijakan manajemen terkait lonjakan tarif masuk stadion.

Pemicu utama aksi boikot ini adalah keputusan manajemen yang membanderol harga tiket sebesar Rp150 ribu untuk kategori tribun bawah serta Rp130 ribu untuk tribun atas, yang mana tarif tersebut berlaku bahkan bagi para pemegang Kartu Tanda Anggota (KTA) The Jakmania.

Sebagai perbandingan, pada laga uji coba Persija kontra Arema FC di JIS musim sebelumnya, tiket hanya dijual di kisaran angka Rp100 ribu hingga Rp130 ribu, sehingga kenaikan ini dinilai sangat memberatkan oleh suporter.

1. Jakmania Kecewa

Keputusan bulat untuk melakukan aksi boikot diambil setelah komunikasi intensif antara pengurus suporter dan pihak klub tidak menemui titik terang dalam pertemuan yang dilangsungkan pada Rabu 26 Agustus 2026.

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The Jakmania menilai manajemen klub sama sekali tidak mendengarkan masukan maupun aspirasi yang telah disampaikan secara langsung oleh perwakilan suporter terkait keberatan atas kenaikan harga tiket di seluruh kategori tribun.

"the Jakmania kecewa dengan sikap Persija Jakarta yang tetap menaikkan harga tiket pada seluruh tribun termasuk Tribun the Jakmania, yang dapat diartikan bahwa Persija Jakarta tidak mendengar aspirasi pendukungnya sendiri,” lanjut pernyataan The Jakmania.

Melalui akun Instagram resminya @infokomjakmania pada Kamis (27/8/2026), Pengurus Pusat The Jakmania lantas merilis seruan resmi untuk memboikot jalannya pertandingan persahabatan tersebut secara massal.