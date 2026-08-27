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Pemain Timnas Indonesia Alfharezzi Buffon Resmi Gabung Dewa United!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |10:34 WIB
Pemain Timnas Indonesia Alfharezzi Buffon Resmi Gabung Dewa United!
Pemain Timnas Indonesia Alfharezzi Buffon resmi gabung Dewa United. (Foto: Laman resmi Dewa United)
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DEWA United menambah kekuatan di sektor pertahanan untuk menghadapi musim 2026-2027. Kali ini, mereka mendatangkan Alfharezzi Buffon dari Garudayaksa FC dengan status pinjaman. 

Muhammad Alfharezzi Buffon bukan nama asing bagi pencinta sepakbola Indonesia karena sempat membela Borneo FC. Buffon juga memiliki pengalaman bersama Tim Nasional (Timnas) Indonesia di kelompok usia muda dengan menjadi juara Piala AFF U-19 pada 2024. Ia juga sempat masuk pemusatan latihan Timnas Indonesia senior jelang FIFA Matchday Juni 2026.

Alfharezzi Buffon saat membela Timnas Indonesia U-23. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Alfharezzi Buffon saat membela Timnas Indonesia U-23. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

1. Bahagia Gabung Dewa United

Buffon mengaku antusias menjadi bagian Dewa United. Ia pun berusaha mendapatkan menit bermain lebih baik untuk perkembangan kariernya.

"Tentu, untuk diri saya sendiri, saya berharap bisa terus berkembang dan menjadi lebih baik setiap hari selama berada di Dewa United. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pengalaman baru dan meningkatkan kemampuan saya," kata Buffon.

Pemain berposisi bek kanan itu berupaya memberikan performa terbaik demi menit tampil. Ia pun siap memberikan kepercayaan yang diberikan pelatih Dewa United, Osmar Loss.

"Saya rasa hal yang paling penting adalah memberikan yang terbaik setiap kali saya mendapatkan kesempatan bermain. Saya akan berusaha menjalankan tugas dengan baik, bekerja keras untuk tim, dan memberikan kontribusi semaksimal mungkin," ucap Buffon.

 

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